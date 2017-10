Mihai Popescu, HCM: „Întâlnim singura echipă pe care am fi vrut să o evităm“

Ştire online publicată Joi, 01 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Portarul HCM Constanța, Mihai Popescu, a declarat, după tragerea la sorți de la Berlin, în urma căreia echipa sa va întâlni pe Montpellier în semifinalele Final Four-ului Cupei EHF, că va juca împotriva singurei echipe pe care dorea să o evite.„Vom întâlni o echipă foarte puternică, poate singura pe care am fi vrut să o evităm. La acest nivel însă nu mai poți spune că un meci ar fi putut fi mai ușor decât altul. Cred că nici francezii nu ne pot considera pe noi un adversar accesibil, pentru că am demonstrat că ne putem lupta cu oricine și putem câștiga în fața oricărei formații. Montpellier are în componență mulți interna-ționali francezi, iar sosirea lui Omeyer este un mare plus pentru ei. Nu pot spune dacă sunt mai buni sau mai slabi decât în urmă cu patru ani, când i-am învins în Liga Campionilor. Și noi și ei au schimbat mulți dintre jucători. Pentru mine va fi o ambiție personală să fac o partidă și mai bună împotriva lui Omeyer (n.r - desemnat în 2010 cel mai bun portar din toate timpurile)”, a spus Popescu.În cealaltă partidă din semifinalele Final Four se vor întâlni Fuchse Berlin și Pick Szeged.