Mihai Guriţă va juca iar la Farul

Mihai Guriță va juca iar la Farul

Atacantul Mihai Guriță va fi din nou jucătorul Farului. Ieri, Comisia pentru Statutul Jucătorului a Ligii Profesioniste de Fotbal a dat o soluție favorabilă cererii fotbalistului de 34 de ani și jumătate de a deveni jucător liber de contract. În cea mai scurtă perioadă, Gurigol va fi legitimat de Farul și va avea iar drept de joc pentru „rechini". După patru sezoane la Farul, Guriță a fost mers la Steaua, din campionatul de față. Deși a înscris câteva goluri în meciurile amicale ale militarilor, Mihai nu a fost oprit în lot, ci direcționat către Gloria Buzău. Nu a putut să joace niciun meci oficial cu Steaua. Aventura din Crâng nu a durat nici ea prea mult, astfel că Gurigol și-a manifestat intenția de a juca iar la Farul. S-a înțeles atât cu Gloria, cât și cu Steaua să încheie conturile și a revenit la Constanța în pregătire cu Farul, așteptând decizia Comisiei pentru Statutul Jucătorului a LPF. Ieri, lucrurile s-au lămurit. CSJ s-a întrunit și a analizat cererea lui Guriță de a deveni jucător liber, soluția fiind pozitivă. Raporturile contractuale cu Gloria și Steaua au încetat, astfel că jucătorul poate fi legitimat de Farul, lucru care se va petrece în cea mai scurtă perioadă. La discutarea cazului în comisie, la București, fotbalistul a fost însoțit din partea clubului Farul de Constantin Stamate, directorul departamentului organizare. Avem toată încrederea în Mihai că ne va ajuta. Contăm pe el și pe atitudinea sa, pe care a dovedit-o de atâtea ori. Este un fotbalist de valoare, cu experiență, care a devenit emblematic pentru Farul Constantin Gache, antrenor principal Farul Pe tricou va avea 11 sau 34 „Mă bucur foarte mult că voi juca din nou pentru Farul. Vreau să nu-i dezamăgesc pe oamenii care au avut încredere în mine și nici pe fanii noștri. Voi vorbi pe teren. În privința numărului de pe tricou, aș vrea să port tot 11, cel cu care am cunoscut gloria la Farul. Știu că acum îl are Daniel Florea. Voi vorbi cu el și poate mi-l va ceda. El e tânăr și mai are timp. Însă, dacă nu se va putea să port iar 11, voi avea 34, vârsta mea, cel pe care îl aveam și la Steaua", a declarat Mihai Guriță, pentru „Cuget Liber".