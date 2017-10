Mihai Bucos, mesaj de mulţumire trimis familiei sportului constănţean

Mihai Bucos, mesaj de mulțumire trimis familiei sportului constănțean

Fostul component al echipei naționale de rugby a României și al Farului, din perioada de glorie a alb-albaștrilor, Mihai Bucos, a trimis un mesaj familiei sportului con-stănțean, căreia îi mulțumește pentru sprijinul moral acordat în grelele momente pricinuite de decesul fiului său. „Dragii noștri prieteni, vă mulțu-mim pentru simpatia și com-pasiunea de care ați dat dovadă în aceste momente dureroase prin care trecem. Angela și Mihai Bucos”, este mesajul trimis din Franța, țară în care s-a stabilit fostul farist. Redacția Sport a ziarului „Cuget Liber” este alături de Mihai Bucos și publică, astăzi, două imagini document. Prima - un supliment al unei publicații britanice, apărut în dimineața jocului cu Țara Galilor (6 octombrie 1979). Naționala României efectuase un turneu de cinci meciuri pe tărâm galez, învingând mai multe selecționate regionale și reprezentativa secundă a „dragonilor”, scor 21-12. A doua fotografie datează din 1975, când Farul Constanța a cucerit, sub bagheta lui Mihai Naca, primul titlu din palmares. Mihai Bucos făcea parte din XV-le de bază și tocmai se tunsese, fiindcă decanului facultății nu-i plăceau pletoșii! „Îmi spusese să iau exemplu de la tovarășul Ceașcă (n.r. - fostul dictator Nicolae Ceaușescu), cum este el tuns, așa că am sărit dintr-o extremă în alta. Mă tunsesem chiar zero. Bineînțeles, acest lucru nu i-a fost pe plac și uite așa am fost obligat să repet anul al doilea de la Institutul Pedagogic de 3 ani, facultatea Educație Fizică și Sport”, își amintește Mihai Bucos.