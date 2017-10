Mihai Baicu a murit pe terenul de fotbal, la numai 33 de ani

O nouă tragedie a lovit fotbalul românesc. Fostul jucător al Farului, Mihai Baicu, a încetat din viață, la numai 33 de ani. Nenorocirea s-a petrecut luni seară, la București. Baicu a jucat un meci de fotbal cu mai mulți prieteni, pe un teren sintetic din Ghencea, iar la finele partidei, pe când se afla pe marginea terenului, a suferit un stop cardiac și a murit, la doar 33 de ani. Baicu a activat la Farul în două sezoane, 2004/2005 și 2005/2006. A făcut parte din acea echipă teribilă antrenată de Petre Grigoraș, cu G. Curcă, Farmache, Barbu, Șchiopu, Pașcovici, Apostol, Lungu, Ușurelu, Guriță, Senin, Cristocea, Liviu Mihai sau Todoran, trupă care, în 2004/2005, a ocupat locul cinci în campionat și a disputat finala Cupei României, meci în care Mihai, deși accidentat, a ținut morțiș să joace. Un meci care a rămas în memoria fanilor Farului a fost cel cu U Craiova, de la Constanța, de pe 19 martie 2005, din etapa a 17-a a campionatului, când Baicu a înscris golul victoriei cu 2-1, în prelungiri, din lovitură liberă. Era primul său gol la Farul. La Constanța, Baicu își deschisese o terasă în Satul de Vacanță (în 2005), „Il Calcio”, și înființase și o fabrică de mobilă. Vestea morții lui Mihai a căzut ca trăsnetul printre foștii colegi de la Farul. „Acestea sunt adevăratele tragedii, nu retrogradările sau înfrângerile. Am fost colegi și la Suceava, și la Farul. Îmi pare nespus de rău. Dumnezeu să-l ierte, transmitem condoleanțe familiei îndoliate”, a declarat Cristi Șchiopu. „E regretabil, îmi pare nespus de rău. A fost un coleg extraordinar. Am rămas fără grai când am primit vestea”, a spus și George Curcă. „Pe Mihai l-am avut la trei echipe, Foresta, Farul și Ceahlăul. Îmi pare foarte rău că a murit. A fost un băiat care, din păcate, nu s-a realizat la nivelul calităților pe care le-a avut. Putea mult mai mult, dar, oricum, la multe dintre echipele la care a jucat a fost golgheter. Clubul Farul va trimite și o coroană de flori. Sincere condoleanțe familiei îndoliate!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mircea Crainiciuc, președintele executiv al Farului.