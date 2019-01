Mihaela Buzărnescu: Este un lucru bun că am revenit la nivelul la care eram înainte de accidentare

"A fost un început pozitiv, pentru că m-am simțit foarte bine fizic și asta a contat foarte mult. Nu am avut așteptări, dar am avut un crescendo de la meci la meci, iar în ultimul am fost foarte aproape să câștig. Lucrul bun este că nivelul la care eram înainte de accidentare a revenit, iar asta e bine. Nu am mai simțit nicio durere și m-am bucurat că la Australian Open am reușit să mă mișc pe teren la fel ca înaintea accidentării. Iar asta e foarte important", a spus Buzărnescu la întoarcerea de la Melbourne."Întotdeauna ne dorim mai mult de la noi, și eu vreau să câștig mai multe meciuri, dar trebuie să acceptăm că avem și adversari în față care prind zile bune. Până acum eu am jucat cu fete care au ajuns până în turul trei, semifinale sau finale. Mă bucur că Simona a reușit să o învingă pe Venus. E greu de spus cine va câștiga Australian Open, credeam că Serena, după meciul cu Simona Halep la care am fost prezentă. Dar acum chiar nu știu cine va câștiga", a adăugat ea.Buzărnescu a anunțat că a renunțat la participarea la turneul de la Hua Tin (Thailanda), programat în perioada 28 ianuarie - 3 februarie. "M-am retras de la turneul din Thailanda pentru că după Fed Cup o să joc 6-7 turnee consecutive și aveam nevoie de o pauză. Așa că mi-am luat acum pauza. După Fed Cup voi juca la Doha, Dubai, Acapulco, Indian Wells, Miami și Charleston. Iar după aceea cred că iar Fed Cup", a explicat ea.Referitor la întâlnirea de Fed Cup pe care România o va disputa, în 9-10 februarie, la Ostrava, cu Cehia, în primul tur al Grupei Mondiale, Mihaela Buzărnescu a afirmat: "Toți așteptăm un rezultat bun la Fed Cup. După cum se poate vedea, două dintre adversarele noastre din Fed Cup sunt în semifinale la Australian Open. O să fie o partidă grea din toate punctele de vedere. Dar noi avem speranțe și credem că putem obține un rezultat bun. Cehia are un public mare care le susține foarte bine, dar trebuie să ne adaptăm așa cum și adversarele noastre s-au adaptat în trecut la Cluj-Napoca".Jucătoarea de tenis Mihaela Buzărnescu a fost învinsă de americanca Venus Williams cu 6-7 (3), 7-6 (3), 6-2, la Melbourne, în primul tur al turneului Australian Open.