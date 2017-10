Micile handbaliste de la CSS1 au primit echipament din Germania (galerie foto)

Grupa de handbaliste născute în anii 1997 și 1998 de la CSS1 Constanța, pregătită de profesorul Ionuț Pătrașcu, a primit un rând de echipament (șort și tricou) din Germania, în cadrul unei festivități desfășurate, ieri, la sediul institutului de sănătate și recuperare „Sport Forum”, care a făcut această donație, în colaborare cu centrul medical „On Clinic”. „Eram pe plajă când am văzut acești copii minunați și am zis că trebuie să-i ajutăm. Investiția nu este extraordinar de mare, dar sufletul și bucuria copiilor nu au preț. Contează că fetițele sunt într-o colectivitate, supravegheate și acest lucru le ajută să crească cât mai sănătos“, a declarat Aura Manole, director „On Clinic” Constanța. „Sunt un om care tot timpul am făcut ceva pentru sport. În zilele noastre, trebuie să fim foarte atenți cu sportul și să-l sprijinim, spre binele noii generații. Dacă acum, când sunt mici, investim ceva în sănătatea și în mișcarea copiilor, sperăm că mai târziu vom avea rezultate și satisfacții din partea lor. Cred că vom mai face asemenea acțiuni”, a arătat și patronul „Sport Forum”, Paul Neagu, care este și antrenorul Naționalei de bob (fete) a Belgiei și a petrecut 30 de ani în Germania. „Efortul celor care au avut această inițiativă e lăudabil. Ne bucurăm că am fost noi fericiții acestui eveniment”, a spus și profesorul Ionuț Pătrașcu.