Micii rugbişti din Mihail Kogălniceanu: "Toţi pentru unul, şi unul pentru toţi!"

Micii rugbiști din Mihail Kogălniceanu: "Toți pentru unul, și unul pentru toți!"

Lucrurile mărețe nu au luat ființă, întotdeauna, în buricul târgului. În lumea sportului, zicala „Omul sfințește locul“ s-a potrivit ca o mănușă de nenumărate ori. Mulți dintre campionii României s-au ridicat din praful satelor de origine, „înfometați“ de succes, pregătiți să răzbată în lumea celor mari. Nu aveau cum să reușească dacă în spatele acestora nu s-ar fi aflat antrenori pasionați, oameni care și-au sacrificat timpul, resursele financiare și sănătatea pentru a le oferi acestora șansa la mai bine.Un astfel de exemplu este secția de mini-rugby CS Mihail Kogălniceanu, ce a luat ființă în anul 2010, la inițiativa foștilor internaționali și jucători ai RC Farul Constanța Cornel Vasile și Romeo Bezușcu.Pe un teren sintetic amenajat de primărie, la marginea șoselei ce duce către Cuza Vodă, cei doi tehnicieni au, zilnic, la antrenamente în jur de 70 de copii, proveniți din localitățile Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Lumina, Piatra, Palazu Mic sau Sibioara. Sunt cunoscuți ca fiind „Muschetarii”, deoarece performează sub deviza „Toți pentru unul, și unul pentru toți”.Acest sentiment li se inoculează de mici, de către antrenori - unitatea și respectul sunt cele ce primează în această mică familie. Sunt „disperați” după balon, au o răutate pozitivă, tratează fiecare antrenament cu maximă seriozitate și tind întotdeauna să devină mai buni. Așa au reușit să câștige două campionate naționale de mini-rugby U12 (anii 2012 și 2013) și două titluri de vicecampioană la U12 și U14 (anul 2014).v v vÎn ultimii ani, nu mai puțin de 25 de jucători au luat drumul Constanței, completând cu succes loturile echipelor CS Cleopatra Mamaia (vice-lideră în Campionatul Național U17), ACS Tomitanii (lideră în DNS) sau LPS „Nicolae Rotaru”. La ultimele acțiuni ale naționalelor de juniori U16 și U17 ale României, CS Cleopatra a avut convocați nu mai puțin de nouă jucători aduși de la Mihail Kogălniceanu: Constantin Ionică (cpt.), Paul Ceresin, Sorin Pîndichi, Sorin Săuț, Mihai Barbu, Răzvan Secărea, Daniel Ciubotaru, Ionuț Ignat și Ionuț Spiridon.„Nu am fi reușit niciodată să ajungem aici fără ajutorul doamnei primar Anca Belu și al președintelui Clubului Sportiv Mihail Kogălniceanu, Costel Pariza. Au fost întotdeauna lângă noi și ne-au susținut, astfel încât să fim mereu la înălțime. Am devenit pepiniera celor de la CS Cleopatra, unul din cele mai profesioniste cluburi de juniori din România, și suntem mândri de acest lucru. De asemenea, colaborăm foarte bine și cu ACS Tomitanii și LPS Constanța și îi vom ajuta mereu când ne vor solicita”, a declarat Cornel Vasile, fost campion cu RC Farul Constanța, la jumătatea anilor 70.v v vColaborarea dintre CS Mihail Kogălniceanu și CS Cleopatra datează de două sezoane și este una dintre cele mai prolifice din rugby-ul constănțean. Vârfurile generației de „Muschetari” ajung la Cleopatra, club ce le asigură locuri în clasele speciale de rugby de la Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca” - cazare, masă și educație.La nivelul județului Constanța, doar trei comune mai au activitate de rugby juvenil. În afara celor de la CS Mihail Kogălniceanu, Florin Băciou reușește rezultate de excepție cu generația 2004-2005 (U12) la CS Victoria Cumpăna, iar la Ovidiu, sunt mulți copii care deprind tainele sportului cu balonul oval.