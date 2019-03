Micii handbalişti, locul IV la Jocurile Mediteraneene. Un junior de la HCDS, printre laureaţi

Micii handbaliști, locul IV la Jocurile Mediteraneene. Un junior de la HCDS, printre laureați

Clubul HC Dobrogea Sud Constanța a avut doi reprezentanți în echipa națională de handbal - cadeți a României, participantă, zilele trecute, la Jocurile Mediteraneene din Egipt.







Ediția cu numărul 16 a Jocurilor Mediteraneene s-a încheiat cu victoria Franței, care a învins în finală pe Muntenegru, după ce trecuse de „tricolorii mici” în semifinale. Juniorii Gabriel Preda și Ionuț Adrian Stănescu, legitimați la HCDS, au făcut parte din lotul pregătit de Narcis Cîtu, Daniel Apostu și Răzvan Bernicu și s-au comportat foarte bine.

România a pierdut finala pentru locul trei, în fața echipei gazdă, Egipt, scor 16-21.

Juniorul Gabriel Preda (17 ani) a fost desemnat cel mai bun portar al turneului. Acesta a început handbalul la Craiova, după care a fost cooptat la Centrul Național de Excelență de la Sighișoara, apoi a ajuns la Constanța. Atât Ionuț Adrian Stănescu (16 ani), cât și Gabriel Preda fac parte din echipa de juniori ll a Academiei HC Dobrogea Sud, antrenată de Yuksel Osman, ce s-a calificat în Grupa Valoare 2, unde va lupta pentru primele două locuri de calificare la turneul semifinal cu CSM București, CSS Medgidia, CSS 2 București, CSS Călărași și CSS 3 Steaua București. Pe cea din urmă, Academia HCDS o va înfrunta sâmbătă, de la ora 13, la Sala Sporturilor.

„Juniorii noștri încep să se remarce și la nivel național. Am avut doi reprezentanți la Jocurile Mediteraneene de la Port Said. Eu, personal, sunt foarte mulțumit. Gabi Preda a fost declarat cel mai bun portar al turneului. Avem copii frumoși, care vin din urmă și, în câțiva ani, pot ajunge la echipa mare. Ionuț Adrian Stănescu a făcut un turneu bun, dar s-a văzut că nu face handbal de mult timp. Cu toate acestea, mă bucur că a înțeles că are mult de muncă pentru a ajunge sus”, a declarat președintele HCDS, Ionuț Stănescu.

Fiul său, Ionuț jr., a practicat fotbalul la Academia „Gheorghe Hagi”, acolo unde era portar, însă nu a putut sta departe de disciplina în care tatăl său a scris istorie.







HCDS - CSU Suceava, astăzi, la Sala Sporturilor

Echipa de seniori, lideră în Liga Națională, are de îndeplinit o formalitate, azi, de la ora 18, la Sala Sporturilor, împotriva celor de la CSU Suceava, într-o partidă programată în etapa a XX-a.

HCDS are un culoar foarte bun de care trebuie să profite și să termine sezonul regulat pe primele două poziții, pentru a avea avantaj în partea secundă (Grupa A - locurile 1, 3, 5, 7; Grupa B - locurile 2, 4, 6, 8).

Ultima partidă disputată între HCDS și CSU Suceava, de la Sala Sporturilor, este una de tristă amintire. Moldovenii administrau sezonul trecut cea mai surprinzătoare înfrângere din „era HCDS”, scor 23-29. Încă un motiv pentru formația lui Zvonko Sundovski să nu-și subestimeze adversara de astăzi.