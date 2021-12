Micii „Gladiatori din Tomis” au legat victoriile în Campionatul Naţional de juniori U18

Final bun de an pentru tinerii baschetbalişti de la BC Athletic Constanţa. Sărbătorile de iarnă îi găsesc învingători pe micii „Gladiatori din Tomis”, care au succes în turneele Campionatului Naţional de juniori U18 şi îşi pregătesc din vreme pasul către Liga Naţională de seniori.Echipa masculină de baschet juniori U18 CSS 1 - Athletic Constanţa a încheiat turneul de la Blejoi cu victorii pe linie şi a ajuns la şase succese consecutive în Campionatul Naţional, fiind pe primul loc în Grupa 11, cu maximum de puncte. A fost o deplasare în care Adrian Rădulescu, Davide Mihai şi Eric Began au fost printre principalii marcatori ai Constanţei.Lotul cu care CSS 1 - Athletic U18 s-a deplasat la Blejoi a fost format din Davide Mihai, Alexandru Manu, Cosmin Grigore, Matei Cocea, Adrian Rădulescu, Robert Roibu, David Calipetre, Eric Began şi Eduard Mureşanu. Antrenori - George Mircioi şi Vladimir Mihai.În prima zi a turneului de la Blejoi, micii „Gladiatori din Tomis” au câştigat la pas două partide, 60-31 cu CSM Galaţi şi 83-51 cu Solaris Sporting Ploieşti, pentru ca, în ultima zi, echipa constănţeană să se impună, cu scorul de 64-59, în faţa celor de la Magic Champions Bucureşti, după un meci în care toţi componenţii lotului au punctat pe tabelă.„Cu un joc de echipă foarte bun şi legat, juniorii noştri s-au întors acasă cu victorii pe linie, având un final de an perfect, unul care duce seria victoriilor la şase.CSS 1 - Athletic U18 are un bilanţ general de şapte victorii şi cinci înfrângeri în actualul Campionat Naţional U18”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, team-managerul BC Athletic, Andrei Talpeş.La rândul lor, juniorii de la BC Athletic U18 şi-au consolidat poziţia secundă în clasamentul Grupei a VI-a din faza a II-a a Campionatului Naţional, după evoluţii curajoase în turneul de la Brăila, unde au contabilizat două victorii (69-47 cu T-Pack Ploieşti şi 79-43 cu Cuza Pirates Brăila) şi o înfrângere la limită, scor 61-63, în faţa celor de la CSS Unirea StoMart Iaşi, echipă care se impusese (79-60) şi în meciul precedent.Tinerii baschetbalişti antrenaţi de Bogdan Ivanovici şi Mario Takacs-Sixt au un bilanţ de patru victorii în şase meciuri în faza a II-a. La finalul turneelor fazei a II-a, primele două echipe clasate din grupă vor fi repartizate mai departe cu alte echipe care au încheiat pe primele locuri în grupele lor.În acest sezon, BC Athletic Constanţa U18 are un bilanţ total de opt victorii şi trei înfrângeri.XXXÎn schimb, în Liga Naţională de seniori, BC Athletic Neptun Constanţa a fost învinsă, în deplasare, cu scorul de 62-87, de CSO Voluntari, într-un meci în care „Gladiatorii din Tomis” au ţinut ritmul cu echipa adversă doar o repriză.Pentru formaţia antrenată de Alexandru Olteanu, urmează partida de campionat cu CSM CSU Oradea, programată marţi, 21 decembrie, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport), la Sala Sporturilor, urmată de duelul cu CSM Galaţi, din Cupa României.Foto: Facebook / Baschet Club Athletic Constanţa