Michel Platini vrea 40 de echipe la Cupa Mondială

Ştire online publicată Luni, 28 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Michel Platini consideră că sporirea numărului de echipe de la 32 la 40 poate fi făcut începând cu turneul din 2018, care va fi găzduit de Rusia."Sunt total de acord cu Sepp Blatter, avem nevoie de mai multe echipe din Africa și Asia la turneul final. Dar, mai degrabă decât să scoatem din echipele europene, mai bine am mări numărul participantelor la 40. Am putea adăuga două selecționate din Africa, două din Asia, două din zona americană și câte una din Oceania și Europa", a spus Platini într-un interviu acordat cotidianului britanic The Times, citează realitatea.net.