Mica junglă! Gunoaie, mizerie şi câini vagabonzi în loc de Sală Polivalentă

Focarul de infecție din "Badea Cârțan"

Mica junglă! Gunoaie, mizerie și câini vagabonzi în loc de Sală Polivalentă

Forfotă mare, în aceste zile, în jurul fostului Complex Sportiv „Badea Cârțan”, cu ocazia confruntării dintre HC Dobrogea Sud și HK Malmo, ce poate duce echipa de pe litoral în grupele Cupei EHF. Organizatorii au anunțat că Sala Polivalentă va fi arhiplină: 5.000 de suporteri vor striga cât pot de tare „HCD, HCD”. Dar… stai! Ne dăm două perechi de palme și ne trezim la realitate. Nu avem o Sală Polivalentă!!! Am făcut un exercițiu de imaginație, să văd cum se simt clujenii. Că de, ei au infrastructură sportivă. La ei se poate, la noi… chin și jale!Mult cântata Sală Polivalentă ar trebui să acopere o mare parte din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”. Dispar de pe hartă două terenuri de fotbal, rămășițele fostului bazin de înot din complex, dar și terenul de rugby din „groapă”, unde se pregătesc sportivii de la LPS „Nicolae Rotaru”.Am fost și noi într-o mică inspecție în zonă și am găsit alei pline de noroaie și gunoaie. Câinii mișună nestingheriți, iar dacă ai noroc, reușești să părăsești zona fără a fi nevoit să fugi sau să fii mușcat. De la terenul „ITC”, ne-am îndreptat către „groapa” de rugby. Pe drum, nu puteai să nu remarci că de jur-împrejur s-au înălțat numeroase blocuri cu „enșpe” etaje, parcă aflate în expectativă, la primul aviz favorabil să-și mai cheme „neamurile”.Acolo, rugbiștii își desfășurau antrenamentele, pe o temperatură de doar câteva grade cu plus. Performanța cere sacrificii, iar la Constanța au crescut întotdeauna generații de rugbiști valoroși. Întregul teren este înconjurat de buruieni ce depășesc cu ușurință doi metri. Lângă pomi, găsim aruncate pungi de gunoaie, sticle goale, haine, de parcă locul a fost uitat de lume. Mi-am făcut curaj și am înaintat în „jungla” din mijlocul Constanței.Cu cât mă apropiam mai mult de fostul bazin de înot, se puteau observa câini vagabonzi, gunoaie fără număr și vegetație scăpată de sub control. Odată ajunși la bazin, te izbește un miros groaznic. Nici nu vreau să îmi imaginez cum miroase vara, când e cald afară. Peste tot, peturi și gunoaiele aruncate de oamenii străzii care, până nu demult, și-au făcut veacul pe aici.La cinci metri distanță de bazin stau mărturie două canapele și o mulțime de haine abandonate, ce conturează un adăpost părăsit. Mă învârt pe aleile întortocheate și zăresc o mașină, dosită printre copaci. Dau să mă îndrept către ea, dar mă opresc. O fată iese ciufulită din mașină. Mă răzgândesc. Până la urmă, nu vreau să înfrânez economia țării. Chiar și fetele „vesele” au nevoie de căldură.Părăsesc zona nu înainte de a fi escortat de trei-patru patrupezi probabil înfometați. Nu înainte de a admira, în toată splendoarea lor, „Grădinile Suspendate” ale Constanței, adevărate focare de infecție.În concluzie, zona aceasta, cuprinsă între Ștefăniță Vodă, Badea Cârțan și Tomis, ce ar trebui să fie un complex sportiv la standarde europene, este de departe cea mai dezolantă zonă a Constanței.Dar, să revenim la Sala Polivalentă. Ar urma să aibă 5.000 de locuri și va fi omologată pentru multiple discipline sportive individuale și de echipă. Clădirea va fi compusă din demisol, parter și etaj, cu suprafață totală de 60.185 mp, dintre care 7.400 mp construiți. Vor fi amenajate 620 de locuri de parcare și 8.700 mp de spații verzi.Valoarea totală a proiectului se ridică la 62 milioane de lei (14 milioane de euro), fără TVA: 59,5 milioane sunt atribuiți construcției, 470.000 lei organizării de șantier și 1,8 milioane pentru proiectare și asistență tehnică. Întregul proiect ar urma să fie realizat cu ajutorul Companiei Naționale de Investiții (CNI), finanțarea se va face prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și de la bugetul local.De asemenea, autoritățile locale și-au luat angajamentul de a asigura infrastructura de acces, utilitățile, parcarea adiacentă și iluminatul public, ce ar scoate din bugetul local aproape 4 milioane de euro.În iunie 2016, s-a obținut avizul Consiliului tehnico-economic, în toamna aceluiași an a apărut Hotărârea de Guvern care a aprobat indicatorii tehnico-economici, iar la începutul anului 2017, s-a dat startul ofertelor pentru proiectare și execuție. O lună mai târziu, licitația se suspendă, deoarece UTI Group SA, unul dintre ofertanții înscriși, a reclamat că lista cantității de lucrări este incorectă și nerealistă și a cerut anularea întregii proceduri de achiziție publică și suspendarea licitației.Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins solicitarea UTI Group, iar concursul de dosare s-a reluat în luna martie 2017. Cinci firme (plus asociații lor) s-au înscris și au fost eligibile pentru analiză: SC Rotary Construcții SRL București, SC En Electric Proiect Office SRL București, SC AICI Cluj SA, Euromateria București, SC Construcții Erbașu SA București - SC Intergroup Engineering SRL București - SC Delta ACM 93 București - SC Concelex SRL București. Contestatarul UTI Group SA s-a retras din cursă.În toamna anului 2017, CNI desemnează câștigătoare compania Erbașu, însă, surprizăăă… sau nu: decizia este contestată de unul dintre contracandidați. Cine altcineva decât Euromateria!? Aceeași firmă care, cu un an în urmă, contesta licitațiile pentru Parcul Arheologic și Cazinoul Constanța. În urma acestor contestații, Primăria Constanța a pierdut fondurile europene pentru reabilitarea Parcului Arheologic, deoarece s-au „întins” cu întregul proces în afara termenului promis pentru finalizarea lucrării.„Specialistă” în contestații, Euromateria reușește să convingă CNI-ul să accepte contestația și să reevalueze toate cele cinci oferte. Astfel, începutul anului 2018 debutează cu o Sală Polivalentă la stadiu de plan, nimic mai mult. Noul termen pentru atribuirea proiectului a fost stabilit ca fiind 11 octombrie, însă procedura este în plină desfășurare și în acest moment.Observând ritmul lucrurilor, îmi permit să realizez o prognoză. Dacă la începutul anului 2019 se va intra în normalitate și una dintre firme va câștiga definitiv proiectul, va dura trei luni proiectarea, plus alte 24 de luni realizarea propriu-zisă (cum este prevăzut în contract). Astfel, sunt șanse foarte mari ca noua Sală Polivalentă a Constanței să fie gata la jumătatea anului 2021! Asta dacă nu vor apărea noi lucrări neprevăzute, cum s-a întâmplat în cazurile CSS 1 și LPS „Nicolae Rotaru”.În proiectul inițial, pe lângă Sala Polivalentă mai figura și un Bazin Olimpic de natație, cu trambulină de sărituri, ce ar fi costat aproximativ 56 milioane de lei (12 milioane de euro), bani obținuți tot de la CNI. Situația acestui bazin este una incertă și într-o continuă modificare.Singurul medaliat olimpic al natației masculine românești, Răzvan Florea, consilier local, a lăsat de înțeles că lucrurile nu se îndreaptă către cea mai prolifică direcție: „Din păcate, am lipsit două săptămâni din oraș, fiind cu copiii la competițiile naționale. Din ce am înțeles, s-a renunțat la ideea unui bazin olimpic, preferându-se un bazin de 25 de metri. Apoi, treptat, să se realizeze și celelalte obiective. Nu este neapărat ca noul bazin să fie construit unde a fost schițat anterior”. Semn că există mari șanse de a fi relocat proiectul bazinului „neolimpic”.Au trecut mai bine de 10 ani de când s-au lansat promisiunile construirii unui bazin olimpic la Constanța. Timp în care Oradea a construit trei astfel de bazine. Din nou, la alții se poate.„În prealabil, era vorba de un bazin olimpic de 50 de metri și un bazin de sărituri, cu platformă, cu trambulină, cu tot ce trebuie, în prelungirea primului. Un adevărat complex de natație. Am aflat și eu, cu stupoare, că s-a renunțat la ideea de bazin olimpic și s-a optat pentru un bazin de 25 de metri. Pentru un oraș precum Constanța, de sute de mii de oameni, un bazin de 25 de metri este insuficient. Bazinele de înot private sunt pline în fiecare zi, iar sportivii de performanță nu mai au unde să se pregătească. Nu ne mai interesează sportul de performanță?”, a declarat antrenorul emerit Octavian Tileagă, cel care îi pregătește pe înotătorii de la Palatul Copiilor.