Relu Damian, președintele „marinarilor“:

„Mi-e greu să spun ce se va întâmpla cu Farul“

Noul an nu a adus nicio veste bună pentru FC Farul, echipa constănțeană fiind în mare pericol de a nu putea demara pregătirea de iarnă. Clubul are restanțe la jucători (atât actuali, cât și foști), care au transmis că nu mai pot aștepta, formația putând pierde astfel mulți fotbaliști, iar la stadion apa (caldă și rece) și căldura lipsesc în continuare. Dacă toate aceste probleme nu își vor găsi rezolvarea, reunirea de pe 17 ianuarie a lotului nu are cum să se producă. Din unele surse, „marinarii” mai așteaptă până mâine pentru a primi măcar un salariu, după care își vor depune memorii pentru a deveni liberi de contract. În cazul în care situația nu se va îndrepta, e foarte posibil ca antrenorul Ioan Sdrobiș să nu mai vină la echipă, ceea ce va atrage și renunțarea președintelui Relu Damian. „La Farul, situația e stabilă, dar în sens negativ. Nu s-a modificat nimic în bine, lucrurile sunt la fel de încurcate. Când echipa a intrat în vacanță, am stabilit două priorități: băieții să primească un salariu până în sărbători și să încercăm să rezolvăm problema utilităților, prin discuții cu autoritățile locale. Din păcate, ambele chestiuni au rămas nesoluționate până acum. Dacă nici în această săptămână nu va apărea o rază de soare, mi-e greu să spun care va fi viitorul Farului. În tur, patronul Giani Nedelcu a făcut eforturi foarte mari (primele, de exemplu, au fost achitate integral, alături de un salariu), dar, dacă nu va fi ajutat, ne va fi extrem de greu, practic imposibil, să continuăm. Unii băieți mi-au transmis că-și caută deja de lucru, că vor să muncească. Îi înțelegem, oricum au dat dovadă de mare înțelegere până acum. Însă nu le putem cere să aștepte în continuare, la nesfârșit”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Relu Damian. Ioan Sdrobiș e supărat Cu fiecare zi care trece și nu se rezolvă nimic, președintele Farului e tot mai sceptic că lucrurile se vor îndrepta. „Până pe 10 - 14 ianuarie ne vom lămuri definitiv. E păcat să se dezintegreze acest grup de jucători, pe care se știe cum l-am creat și cum l-am unit, extrem de greu. Dacă se va ajunge la subțierea echipei, eu nu voi mai rămâne. Antrenorul Sdrobiș e și el supărat, iar, dacă va pleca, voi pleca și eu. Totuși, sper să putem porni la drum, iar apoi să reușim să atragem lângă noi firme și autoritățile locale, pentru a ne continua activitatea. Mi-e teamă însă că va fi mult mai greu ca în vară. Acum intervin și reeșalonările financiare cu foștii jucători, care au avut data scadentă 31 decembrie 2010. Nu văd cum vor accepta alte termene de plată. Doar dacă li se va da ceva din sumele restante”, ne-a mai spus Damian.