„Mi-aş dori să câştig un turneu de Grand Slam alături de Horia Tecău“

Simona Halep:

„Mi-aș dori să câștig un turneu de Grand Slam alături de Horia Tecău“

Jucătoarea de tenis din Constanța Simona Halep, numărul 1 mondial, a declarat că își dorește să câștige un titlu de Grand Slam la dublu mixt alături de un alt sportiv crescut pe litoral, Horia Tecău.„Horia face jocul de dublu perfect. Eu alerg destul de bine. Încerc să servesc cât pot de bine, dar nu e punctul forte pentru mine. Însă, la retur spun eu că mă descurc. Când Horia e în față deja mă relaxez. Sper să se întâmple într-o zi să câștig și un titlu de Grand Slam la dublu mixt, de ce nu? Pentru mine a fost un pic greu să joc dublu mixt, pentru că mi-am dorit foarte mult să am rezultate la simplu. Acum însă poate se schimbă treburile, iar dacă Horia este de acord, vom juca anul acesta și dublu mixt”, a spus Simona.Titlul de „Sportiva anului 2018” primit, marți seara, o onorează pe constănțeancă: „Pentru mine fiecare premiu e important și îl primesc cu mare drag. Îmi arată că am muncit bine și că am muncit pentru ceva. Le mulțumesc tuturor care se gândesc să îmi ofere un premiu”.Simona Halep, numărul 1 WTA, și Marius Copil (60 ATP) au fost desemnați, marți seara, cei mai buni jucători de tenis ai României în 2018, în cadrul galei anuale organizate de Federația Română de Tenis (FRT).De asemenea, Irina Begu și Horia Tecău au primit titlurile de „Sportivul anului la dublu”, în timp ce Mihaela Buzărnescu a fost premiată pentru „Cea mai spectaculoasă ascensiune feminină”.