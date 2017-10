Florin Maxim:

„Mi-am făcut datoria la Farul”

Fundașul stânga Florin Maxim (27 ani), fost căpitan, pentru o scurtă perioadă, în acest tur, nu crede că acuzele lui Gheorghe Bosînceanu l-au vizat pe el. „Am fost anunțați că suntem puși pe lista de transferări, asta e tot. Nu se pune problema că am fost dați afară. Fiecare dintre noi avem un procurator care ne reprezintă și, dacă vor fi echipe care ne vor contacta, suntem liberi să analizăm ofertele. Sincer să fiu, nu știu care sunt pla-nurile clubului, probabil că se încear-că întinerirea lotului, nu știu. În ceea ce privește acuzele, nu cred că eu am fost vizat. Am lipsit un singur meci și cred că mi-am făcut datoria la Farul”, a detaliat Maxim.