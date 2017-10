"Mi-a mușcat degetele, așa că mâna mi-a amorțit"

Pugilistul american Floyd Mayweather, care și-a păstrat, sâmbătă, la Las Vegas, centurile WBA și WBC, după lupta cu argentinianul Marcos Maidana, susține că a fost mușcat de degetele mâinii stângi de adversarul său, în repriza a opta a întâlnirii, informează presa internațională."Nu știu ce repriză era, dar mi-a mușcat degetele, așa că mâna mi-a amorțit. După repriza a opta, am avut mâna amorțită și nu am putut să-mi mai folosesc mâna stângă", a spus Mayweather.În replică, Maidana a negat acuzațiile. "Poate crede că sunt câine, dar nu l-am mușcat. În timplul luptei, mi-a frecat ochii cu mănușile lui. Poate a avut mănușile în gura mea, dar asta nu înseamnă că l-am mușcat", a afirmat Maidana.Incidentul are loc la 17 ani de la celebra luptă dintre Evander Holyfield și Mike Tyson, cînd ”Iron” Mike și-a mușcat adversarul de ureche și a fost descalificat. Holyfield a fost aseară la meci, iar MGM Grand Hotel & Casino este chiar arena în care a fost mușcat în 1997, scrie gsp.ro.