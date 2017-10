Antrenorul HCM Constanța, Ion Crăciun:

„Mi-a crescut tensiunea ceva de speriat!“

Antrenorul campioanei României la handbal masculin, HCM Constanța, Ion Crăciun, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, că moralul jucătorilor este serios afectat după înfrângerea din deplasarea cu polonezii de la Wisla Plock, scor 29-30, în Liga Campionilor. „Din această înfrângere, avem multe de învățat. I-am ajutat pe arbitri să ne fure și nu am avut răbdare pe final, când aveam practic victoria în mână. Nu am știut să tragem de timp. Băieții și-au dorit foarte mult să câștige jocul, dar din nou s-a dovedit că graba strică treaba. Presiunea de dinaintea și din timpul partidei și-a pus amprenta asupra evoluției noastre din finalul întâlnirii, când nu am știut să gestionăm avantajul de pe tabelă. Câteodată, prea mult curaj strică, iar noi, din păcate, am avut prea mult curaj în meciul din Polonia”, a spus Crăciun. Totuși, tehnicianul nu și-a pierdut speranța că elevii săi se vor mobiliza și vor reuși în cele din urmă să se califice în fazele superioare ale prestigioasei competiții continentale. „Meciul foarte bun făcut cu polonezii - cu excepția finalului - ne dă încredere pentru meciurile următoare. Următoarea noastră adversară, HSV Hamburg, este o echipă foarte bună. Această partidă trebuie tratată cu maximă seriozitate. Suntem practic obligați să recuperăm punctele pierdute cu Wisla Plock. Altfel, situația noastră va deveni foarte dificilă. Va conta faptul că nu vom juca în Sala Sporturilor din Constanța, în fața propriilor susținători, dar nu avem ce să facem. Aștept multe de la băieți, în primul rând aștept să învețe din greșelile comise în partida din Polonia, unde, sincer să fiu, mi-a crescut tensiunea ceva de speriat”, a spus Ion Crăciun. Partida HCM Constanța - HSV Hamburg este programată mâine, de la ora 20.00, la Buzău, în etapa a doua a Grupei C a Ligii Campionilor. Arbitrii întâlnirii sunt sârbii Aleksandar Pandzic și Ivan Mosorinski.