Metrorex - CS Cleopatra 6-36, în Divizia Naţională de rugby juniori U19

Metrorex - CS Cleopatra 6-36, în Divizia Națională de rugby juniori U19

Echipa CS Cleopatra și-a depus oficial candidatura la titlul național, după ce a reușit să o învingă, sâmbătă, cu scorul de 36-6, în deplasare, pe marea rivală Metrorex București, într-o partidă contând pentru etapa a doua a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani. Marele derby al campionatului, dintre Metrorex, campioana en-titre, și CS Cleopatra Mamaia, a fost dominat cu autoritate de formația vizitatoare, constănțenii făcând un joc foarte bun pe fiecare compartiment. Soarta întâlnirii s-a decis încă din prima repriză, încheiată de dobrogeni cu un avans confortabil, 22-6. După pauză, puncte pe tabelă a mai pus doar Cleopatra, 36-6 fiind scorul final. Pentru constănțeni, au înscris Stan (trei eseuri), Barbu, Cristea, Badea (câte un eseu) și Stătulescu (trei transformări). „Meciul a fost la discreția noastră, băieții descurcându-se perfect atât pe linia de trei sferturi, cât și în grămezile spontane și în cele ordonate. Am marcat patru eseuri în prima repriză, iar în cea secundă, în care am simțit că nu mai putem pierde, mi-am permis chiar să rulez tot lotul. Apărarea a fost extraordinară, nu le-am dat adversarilor șansa de a-și crea nicio ocazie de eseu. Mai avem de lucrat la jocul în margine, dar, per total, suntem pe drumul cel bun. Astăzi (n.r. - sâmbătă) s-a văzut că suntem o adevărată echipă”, a de-clarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Cleopatrei, Marian Udroiu. Tehnicienii echipei de pe litoral, M. Udroiu și Marian Nache, au început partida cu următorul XV: Cantoneru, Coman, Dănilă, Panait, Magazin, Vâlceanu, Andrei, Stoica, G. Radu, Stătulescu, Dinu, Badea, Cristea, Barbu, Stan. Au mai jucat: Pantazi, Petrescu, Stratulat, Oglan, Maftei și Gheorghe. v v v Deși la partidă au asistat doi dintre reprezentanții de seamă ai federației, Alexandru Achim și Emil Pîrțoc, gazdele n-au renunțat la șicane, constănțenii având surpriza de a-și găsi vestiarul ocupat de juniorii mici ai Metrorex-ului. Gălăgioși, aceștia au eliberat anexa după minute bune de așteptare. Partida a fost arbitrată de Gheorghe Sabău (Cluj), prestația acestuia fiind apreciată drept corectă. v v v Etapa viitoare (sâmbătă, 3 octombrie), CS Cleopatra stă, apoi, pe 10 octombrie, va întâlni, pe teren propriu, pe Olimpia București. Pentru acest meci, antrenorii Udroiu și Nache vor putea conta și pe doi jucători importanți, internaționalii Neacșu și Ariton.