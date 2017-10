Mesajul Simonei Halep după înfrângerea României la FED CUP

Duminică, 12 Februarie 2017

"Cred că scorul este mult prea dur. Fetele au jucat un tenis foarte bun, au luptat până la final. Îmi pare rău că nu au reușit să câștige, consider că meritau foarte mult. Tot respectul pentru ele, au dat totul, dar din păcate au avut și un pic de ghinion. Cu un așa căpitan sper să câștigăm meciul următor. Nu este ușor acum, suntem triști că am pierdut, dar mai este timp. Vor mai fi posibilități. Eu încă nu am început să fac efort, mai aștept câteva zile și după aceea am să încep. Momentan nu am ce să spun. E foarte greu pe marginea terenului, sper să nu se mai întâmple", a spus ea, potrivit Agerpres.Halep a apreciat decizia Federației Române de Tenis de a-l numi în postura de căpitan nejucător pe fostul tenisman Ilie Năstase. "Domnul Năstase este mai deosebit, așa cum era și când era jucător. Cred că a relaxat foarte mult atmosfera. Are foarte multă experiență, chiar dacă pierdem, vorbește foarte frumos. Din punctul meu de vedere a fost o decizie foarte bună să fie desemnat căpitan și sper să ne ajute și pe viitor, chiar dacă de data asta nu a fost așa cum ne-am dorit", a adăugat ea.Echipa de tenis a României a pierdut cu scorul de 1-3 întâlnirea cu Belgia disputată sâmbătă și duminică, la Sala Polivalentă din București, în primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup.