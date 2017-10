Mesajul lui Moş Crăciun: bucuraţi-vă de fotbal!

Cupa Cartierelor la fotbal, etapa a cincea

Mesajul lui Moș Crăciun: bucurați-vă de fotbal!

Etapa a cincea a Cupei Cartierelor la fotbal în sală, competiție organizată de Clubul Eden din b-dul Aurel Vlaicu, a fost ultima a turneului pe anul acesta. Până în ianuarie, jucătorii sunt în vacanță, bucurându-se de sărbătorile de iarnă. Echipele participante la Cupa Cartierelor și-au dorit foarte mult ca Moș Crăciun să le aducă victorii în etapa de final pe 2009. Chiar dacă au fost învingători și învinși, pentru toți, Moșul a adus un dar special: bucuria de a juca fotbal. Detectors a pierdut derby-ul cu FC Palas, atacanții echipei din Piața Griviței luându-l la țintă de foarte multe ori pe portarul advers. De partea cealaltă, jucătorilor din Palas le-a ieșit aproape totul, iar această victorie îi menține în fotoliul de lider, cu maximum de puncte posibil, 15. O altă formație care va avea un cuvânt greu de spus în bătălia pentru titlu va fi ISU Capitol, o formație solidă și constantă pe fiecare compartiment, care n-a lăsat nicio șansă Realului din Poarta 6. În acest meci, s-a înregistrat și un cartonaș roșu, Măciucă (Real) fiind eliminat pentru lovirea unui adversar cu piciorul. Altfel, puștii din Tomis Nord încă mai caută calea spre primul succes al stagiunii, FC Făgetului a fost la un pas de a încurca socotelile băieților din Cartierul Far, iar tandemul Rafael / Billy Bokamba n-a putut evita înfrângerea celor de la Gepa Tomis III, din duelul cu Alma Soveja. Iată și rezultatele complete ale rundei: Detectors Piața Griviței - FC Palas 7-12 (Florin 3, Liviu 2, Iulian Cristea, Claudiu / Bodo 5, Marmota 3, Erdin 2, Dragoș 2), Global Systems Mircea cel Bătrân - Boss Km 4-5 12-4 (Alexandru Apostol 5, Florin Lupu 2, Paul 2, Cocirta 2, Leo / Răzvan Șoldonescu 2, Cătălin Dardac, Baltag), Real Poarta 6 - ISU Capitol 6-11 (Tănase Halep 5, Cornel Diaconu / Andrei Lucian 5, Popescu 3, Ciogolea, Mustacă, Aidân - autogol), Cartier Far - FC Făgetului 9-7 (Evi 3, Costin Crăciun 2, E. Lică 2, Kamel, Ro-bert / Ceacu 2, Izet 2, Tase 2, Costi), Alma Soveja - Gepa Tomis III 10-5 (Vlad 4, Bebi 4, Cătălin, Rusu / Rafael 4, Billy), Servany Cumpăna - FC 95 Tomis Nord 17-4 (Sava 8, Gheorghiță 3, Niculaev 3, Paris 2, Dragoș / Albert 3, Toma). Sterk Medgidia a stat. Etapa viitoare se va desfășura la anul, pe 9 și 10 ianuarie, orele de start ale partidelor urmând a fi anunțate după sărbători. *** „Le urăm participanților la competiție sărbători fericite, un an nou plin de bucurii, împliniri profesionale și mult succes în campionat!”, a transmis președintele clubului gazdă, Marcel Lică. Clasament 1. FC Palas 5 5 0 0 66-21 15 2. Detectors 5 4 0 1 46-36 12 3. ISU Capitol 4 3 1 0 41-31 10 4. Real Poarta 6 5 3 0 2 54-38 9 5. Global Systems 3 3 0 0 34-18 9 6. Cartier Far 5 3 0 2 43-40 9 7. Gepa Tomis III 5 2 1 2 53-37 7 8. Alma Soveja 5 2 0 3 46-36 6 9. Cumpăna 5 2 0 3 49-52 6 10. Boss Km 4-5 4 1 0 3 25-33 3 11. FC Făgetului 5 1 0 4 34-57 3 12. Medgidia 4 0 0 4 17-47 0 13. Tomis Nord 5 0 0 5 31-93 0