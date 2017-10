Ion Țiriac:

„Mergem la Soci să facem o figură onorabilă“

Fostul președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Ion Țiriac, este de părere că România va face o figură onorabilă la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, care se vor desfășura în perioada 7-23 februarie. „Sportul este singura activitate socială care poate uni popoare. Bănuiesc că rușii o să facă un spectacol foarte mare, dacă nu exclusiv. Delegația României este una mică, dar sper să facem o figură rezonabilă. Noi niciodată nu am fost în sporturile de iarnă ceea ce am fost în sporturile de vară. Este foarte greu să o iei de la început, având în vedere că la noi infrastructura sporturilor de iarnă nu este încă ceea ce ar trebui să fie. Mergem la Soci să facem o figură onorabilă, cu speranța că într-un viitor vom avea mai multe trambuline, mai multe piste fie de bob, de sanie sau pentru schi. Când politicul o să înțeleagă că turismul este un vehicul enorm de bănos, atunci o să avem de la Brașov până la Sinaia neîntrerupt numai piste de schi, în sus, în jos”, a declarat Ion Țiriac, citat de Agerpres. v v vPreședintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Octavian Morariu, a precizat că România va fi reprezentată la Soci de 24 de sportivi. „La fiecare doi ani, avem bucuria de a vedea aceste Jocuri și de a ne hrăni adrenalina cu performanțele sportivilor care participă la ele. Jocurile Olimpice ne dau o oarecare speranță - pentru că am văzut că din nimic (sigur, cu mijloacele pe care le are Rusia) s-a putut crea ceva fabulos - ne îndeamnă să ne gândim dacă nu cumva și noi, la un moment dat, cu o planificare pe termen lung, putem organiza așa ceva”, a spus Morariu.