Mergea și Bopanna, învinși în sferturile probei masculine de dublu la US Open

Ştire online publicată Miercuri, 09 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Perechea româno-indiană Florin Mergea/Rohan Bopanna, cap de serie numărul șase, a fost învinsă de cuplul Dominic Inglot (Marea Britanie)/Robert Lindstedt (Suedia), cu 7-6 (2), 6-3, azi, în sferturile de finală ale probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, care are loc la arenele Flushing Meadows din New York.Florin Mergea și Rohan Bopanna vor primi un cec de 67.675 dolari și 360 de puncte ATP.