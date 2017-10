Memorialul Mihail Naca a debutat la malul mării: "Este o competiţie de suflet pentru oraşul Constanţa"

Memorialul Mihail Naca a debutat la malul mării: "Este o competiție de suflet pentru orașul Constanța"

La competiția din acest an, și-au anunțat prezența patru formații, ce se vor întrece atât la rugby în XV, cât și la rugby în X. În prima zi, CS Cleopatra Mamaia a dispus de Colegiul Național Aurel Vlaicu București, scor 56-12 (rugby XV), iar ACS Tomitanii au învins echipa Parohial Ștefan cel Mare și Sfânt București, cu 25-15 (rugby Vll). Miercuri, 2 august, sunt programate alte trei partide interesante: CS Cleopatra Mamaia – ACS Tomitanii (XV), C.N.A.V. – Parohial Ștefan cel Mare și Sfânt (Vll) și CS Cleopatra – C.N.A.V (Vll).„Este o competiție de suflet pentru orașul Constanța. Invităm alături de noi toată marea familie a rugby-ului românesc și nu numai, pentru a-i aduce un omagiu celui care a fost Mihail Naca. O personalitate marcantă a acestui sport, care și-a iubit enorm de mult meseria. Pentru tinerii rugbiști am pregătit diploma și medalii. De asemenea, am urmărit să nu aglomerăm partidele prea tare, evitând eventualele accidentări. Așa că am decis să întindem memorialul pe toată săptămâna. Asftel, cei care nu sunt din Constanța să se poată distra la mare”, a declarat Vasile Chirondojan, președinte CS Cleopatra Mamaia.Mihail Naca a fost cel mai titrat antrenor al echipei de rugby Farul Constanța. Sub bagheta sa, „marinarii” au cucerit nu mai puțin de șase titluri de campioni naționali, în anii 1975, 1976, 1978, 1986, 1995 și 1997. De asemenea, Naca a condus naționala României la prima ediție a Campionatului Mondial, din 1987, din Noua Zeelandă. Regretatul tehnician s-a stins din viață în iunie 2009, la vârsta de 70 de ani, răpus de o boală necruțătoare.