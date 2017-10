Spectacol pe nisipul de la Perla Venusului

Memorialul "Ioan Dima", dominat de luptătorii de la CS Mangalia

Competiția a fost organizată de către Clubul Sportiv Mangalia, în colaborare cu Asociația Județeană de Lupte Constanța și Primăria Municipiului Mangalia, și a strâns la start peste 150 de sportivi, atât din țară, cât și de peste hotare, în special Moldova și Bulgaria.Turneul a fost destinat copiilor și cadeților, lupte libere.Cele mai multe clasări pe podium au avut sportivii antrenați Marian Oancea la CS Mangalia: locul 1 - Nicoleta Marinescu, Denis Chirică, Daniel Sandu, Andreea Ana, Ana Pîrvu; locul 2 - Nicoleta Pahoni, Lorrena Datcu; locul 3 - Alexandra Marinescu, Iulia Tănase, Andreea Cabason, Constantin Manea și Răzvan Stoica.Evoluție încântătoare au înregistrat și sportivii antrenați de Alina Ivan și Cornelius Dorian Trucmel la CS Poseidon Limanu-2 Mai: locul 1 - Diana Voiculescu, Alexandra Voiculescu, Delia Voiculescu, Loredana Predică; locul 2 - Nicoleta Tăbîrcă, Cătălina Goja; locul 3 - Maria Foca, Raul Chiriac, Gabriel Surdu, Costel Buiciuc și Cosmin Nuica.De la CS Farul Constanța (antrenor Grigore Gheorghe), Andrei Alexe a terminat pe locul doi, la categoria 52 kg. Alte două medalii au fost aduse de luptătorii de la LPS „Nicolae Rotaru” (antrenor Ioan Giuglea): argint pentru Ștefan Popa și Amalia Rotunzeanu. „Scopul acestei competiții a fost clar îndeplinit. Am reușit să întărim relațiile de prietenie cu sportivii din alte orașe și județe ale României, dar și din țările vecine. De exemplu, vom merge cât de curând în Moldova, acolo unde au loc niște turnee foarte interesante. În același timp, demersul nostru ajută la popularizarea acestui sport. Am văzut sportivi extrem de interesanți. Valoarea unora o cunoșteam, însă am avut parte și de surprize plăcute. Memorialul va continua și în anii viitori, fiindcă a devenit o tradiție și reprezintă o competiție de suflet pentru mine. Faptul că dispunem de atâția copii talentați și dornici de performanță ne dă și nouă putere și motivație să continuăm ceea ce am început”, a declarat Dragoș Dima, președintele CS Mangalia, fiul regretatului Ioan Dima, un împătimit al luptelor.De asemenea, Dragoș Dima a fost premiat de către Federația Română de Lupte cu o Diplomă de Excelență, pentru merite deosebite în susținerea și dezvoltarea luptelor.Dacă este vară, centrul de greutate al luptelor românești se mută la Constanța.Astfel, după Memorialul „Ioan Dima”, calendarul competițional al FR de Lupte a atribuit județului nostru alte trei concursuri. În perioada 13-15 iunie, la Sala Sporturilor, va avea loc etapa finală a Cupei României la seniori. La o săptămână distanță, în intervalul 23-25 iunie, Limanu-2 Mai va organiza o etapă a Campionatului Național individual de juniori mici la lupte pe plajă (12-13 ani și 14-15 ani), iar la începutul lunii septembrie, pe plaja din Mamaia, va avea loc etapa finală a Campionatului Național individual pentru cadeți și juniori, la lupte pe plajă.