Meme Stoica explică pe Facebook cele întâmplate la Skopje!

Ştire online publicată Miercuri, 24 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Meme Stoica a explicat pe Facebook, într-un mod foarte ironic, cele întâmplate la Skopje!„Stii ca n-ai acreditare la actiunile Stelei, te strecori fara aprobare pe stadion, 10 minute te roaga politia si oficialii sa pleci, iar tu provoci scandal si dupa aia apari cu declaratii despre molestari si busculari inchipuite...se ajunge prea departe. Imi reprosez faptul ca mi-am pierdut controlul si am vorbit golaneste cu cameramanul. Am cedat nervos si n-am nicio scuza. Restul sunt inventii si inovatii. Jignirile care-mi sunt aduse zilnic la sport.ro, minciunile pe care postul acesta le lanseaza pe piata in colaborare cu prosport, incapatanarea cu care acest trust nesocoteste dispozitiile noastre, toate acestea au concurat la inflamarea spiritelor. E doar o prezentare succinta a contextului. Scuze, repet, NU AM. Le promit suporterilor Stelei ca, indiferent de provocarile care vor aparea ulterior, imi voi cenzura reactiile. Asa cum am promis ca nu voi mai ironiza niciodata o grupare rivala, asa voi face si de acum incolo cu jurnalistii care se vor comporta cu mine asa cum au facut-o pana acum. Adica mizerabil. Din partea mea va fi doar IGNORE. In rest, ramane cum am stabilit : GRUPE CHAMPIONS LEAGUE si TITLUL 25 !!! P.S. Bandajul pe care si l-a aplicat domnisoara a venit set cu pansamentul ziaristului care sustinea ca a fost impuscat in Irak, dar caruia i se scurgea ketchup de sub bandaj. Poate era ketchup picant si suferea...”, citează evz.ro.