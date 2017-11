Medgidia revine pe harta sportivă a României. "Vrem să facem performanţă!"

Medgidia revine pe harta sportivă a României. "Vrem să facem performanță!"

Cândva una din cele mai importante pepiniere sportive din județul Constanța, Medgidia a pierdut, treptat, lupta cu indolența și interesele personale, intrând într-un con de umbră ce părea fără scăpare.Speranța a renăscut în luna aprilie a anului 2017, atunci când autoritățile locale au luat decizia resuscitării sportului în zonă. Astfel, s-a constituit o strategie pe termen scurt, mediu și lung, s-au făcut toate demersurile pentru obținerea identității sportive și s-a pornit la treabă. Președintele Clubului Sportiv Medgidia a fost numit fostul fundaș al Farului Constanța, Liviu Ștefan.„Obiectivul nostru principal este să readucem Medgidia în elita sportului românesc. În același timp, ținem foarte mult la tinerii comunității noastre. Vrem să le oferim oportunitatea să crească sănătoși, prin sport. În acest moment, avem trei echipe de seniori (fotbal, handbal masculin și volei feminin), dar și box, șah, lupte, natație, rugby, volei, handbal feminin și masculin, și fotbal, exclusiv pentru juniori. Iar acum, ne pregătim să înființăm și secția de kempo. Nu ne gândim neapărat să devenim o pepinieră pentru celelalte cluburi din Constanța sau din țară. Cei mai valoroși sportivi vor rămâne legitimați la CS Medgidia, cu salarii, cu tot ce este nevoie pentru a atinge marea performanță”, a declarat Liviu Ștefan.Echipa de fotbal seniori a CS Medgidia se află pe primul loc în liga a patra, acolo unde se duelează cu Viitorul Fântânele pentru a accede în barajul de promovare în liga a lll-a.„La fotbal, stăm destul de bine, suntem pe prima poziție. Echipa este antrenată de Aurelian Despa, dispunem atât de jucători cu experiență, cât și de jucători tineri din zonă. Vrem să promovăm, iar în doi trei ani să ajungem în liga secundă”, a completat Liviu Ștefan.Chiar dacă se află la primul an pe cea de-a doua scenă a României și nu au obiectiv promovarea, voleiul feminin și handbalul masculin au făcut o figură frumoasă în prima parte a sezonului regulat. Echipa de volei feminin (antrenor Florin Voinea) se află pe locul 3, la trei puncte în spatele liderului, iar echipa de handbal masculin (antrenor Ionuț Deli-Iorga) se situează pe poziția a patra, la două puncte de locul secund.Ca toate aceste rezultate pozitive să fie posibile, era nevoie de investiții în infrastructură. Astfel, stadionul „Iftimie Ilisei”, de 30.000 de locuri, care găzduia în trecut meciurile echipei Cimentul Medgidia, ulterior Progresul Medgidia, a fost reabilitat, adus la un stadiu cel puțin decent.„Vestiarele arată foarte bine, gazonul este într-o stare bună. De asemenea, am renovat și anexele din jurul stadionului, hotelul este OK, sala de sport a fost și ea modernizată. Este important pentru noi că am reușit toate aceste realizări într-un timp relativ scurt. Sunt sigur că, dacă vom avea continuitate și transparență, vor veni și privații alături de noi cât de curând. Am început acum să ne ocupăm și de promovare, suntem aproape de fani pe paginile de socializare, iar acum pregătim și un site al clubului”, a conchis președintele CS Medgidia, Liviu Ștefan.