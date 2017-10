Medaliile naţionale la gimnastică artistică se împart la Constanţa

În week-end, super-show pe scena Casei de Cultură

Medaliile naționale la gimnastică artistică se împart la Constanța

Sâmbătă și duminică, pe scena Casei de Cultură din Constanța, se vor desfășura două competiții de gimnastică aerobică: Campionatele Naționale, ediția a XX-a, și Cupa Farul, ediția a XVI-a. Este al șaptelea an consecutiv în care cele două concursuri se organizează concomitent la Constanța. Ambele competiții se vor desfășura la toate categoriile de vârstă. Spectacolul va începe la ora 11.00, în ambele zile, iar intrarea spectatorilor este gratuită.Vrând să păstreze tradiția, directorul executiv al CS Farul, Ilie Floroiu, a dat o tematică evenimentului - „Mândria de a fi român”.„În fiecare an, adaug o denumire competițiilor. E ca o tradiție pentru noi. Anul acesta, am decis să fie «Mândria de a fi român», pentru că, din punctul meu de vedere, toți trebuie să avem demnitatea să facem ceva pentru țară. Am pregătit câteva surprize pentru pu-blic. Îi invităm pe constănțeni să vină să fie martorii unui spectacol foarte frumos”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ilie Floroiu.Aproximativ 200 de sportivi se vor „duela” pentru mult râvnita me- dalie națională. Pentru aceste două competiții, „aerobicii” Constanței s-au antrenat luni în șir.Ultimele performanțe atinse de constănțeni la un concurs le-am consemnat în week-end, la Openul Ungariei, desfășurat la Budaors, unde a concurat lotul național de juniori al României, din care fac parte sportivii Daciana Enache, Andrada Zaman, Ștefan Huștea, Lorena Jinga, toți de la CS Farul, și Ioana Gorgovan, de la CSS 1 Constanța. Lotul de juniori este antrenat de Cristiana Spînu, antrenoare în cadrul secției de gimnastică aerobică a CS Farul.Iată pe ce locuri s-au clasat spor- tivii constănțeni: locul I: Ștefan Huștea (individual masculin), trio - Daciana Enache, Andrada Zaman, alături de Teodora Cucu, grup - Daciana Enache, Andrada Zaman, Ioana Gorgovan, Lorena Jinga și Teodora Cucu; locul trei: perechi - Ștefan Huștea și Sabina Crăciunescu.„Privind rezultatele de la Cupa Iașiului și de la Openul Ungariei, putem spune că sportivii constănțeni pornesc din postura de favoriți la unele probe. Pentru cei cinci, competițiile din week-end sunt ultimul test înaintea Campionatelor Europene, care vor avea loc peste două săptămâni, în Portugalia”, a menționat antrenoarea Cristiana Spînu.De sportivii din cadrul secției de gimnastică aerobică a CS Farul, se mai ocupă Cristina Dulgheroiu, Nicoleta Dendiu (coregraf) și Nicoleta Avram (instructor sportiv).