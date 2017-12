Medalii şi premieri! Gala laureaţilor luptelor constănţene

Medalii și premieri! Gala laureaților luptelor constănțene

După un an plin de evenimente, marcat de performanțe în marile competiții internaționale, luptătorii au ajuns la ora bilanțului Campionii culeg roadele muncii lor, în aplauzele tuturor celor care au susținut activitatea eroilor saltelei.Vineri, 22 decembrie, de la ora 19.00, la Clubul InMotion Fitness, amplasat în incinta Lake View de pe bulevardul Mamaia, va avea loc festivitatea de decernare a premiilor cuvenite celor mai buni 10 luptători din județul Constanța. Organizatorii evenimentului sunt Asociația Județeană de Lupte și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.„A fost un an 2017 foarte bun, în care sportivii constănțeni au reprezentat cu cinste județul și România. S-a muncit mult, s-au cucerit medalii, am fost mereu acolo sus, pe podium, ceea ce ne dorim și pentru anul viitor. Sper ca 2017 să fie cel mai slab dintre anii care vor urma”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Asociației Județene de Lupte Constanța, Gigi Pambuca.La festivitate, vor fi prezenți, alături de mulți alți invitați speciali, fostul campion olimpic Ion Draica, fosta vicecampioană mondială la handbal Elena Frîncu, foștii campioni Memet Ender sau Vasile Vicol.Federația Română de Lupte a obținut rezultate importante în acest an, cu medalii la toate categoriile de vârstă, astfel că președintele Răzvan Pârcălabu a decis să premieze sportivii începând cu cadeții, juniorii până la tineret și seniori.Pârcălabu a lăudat performanțele și premierele realizate de sportivii săi în acest an.„Este frumos când, la sfârșit de an, sărbătorim bilanțul federației și îi premiem pe cei mai merituoși luptători și luptătoare. Faptul că anul acesta am spart bariere, psihologice le denumesc eu, faptul că anul acesta am reușit performanțe în premieră, prima medalie pentru România la un CM de senioare, prin Alina Vuc, prima clasare pe podium la Cupa Europeană pe Națiuni, unde am fost învinși de Rusia, faptul că avem pentru al treilea an consecutiv campioane europene de cadeți, de junioare, medaliate la CM, faptul că numărul laureaților a crescut mă bucură foarte mult. Sper ca, în 2020, când vom trage linie, să avem ce număra, să-i facem mândri pe oamenii care ne susțin necondiționat, COSR, MTS, pe toți cei care cred și au crezut în noi”, a declarat președintele FR de Lupte.Alina Vuc, de la CSA Steaua București, a primit titlul de sportiv al anului al Federației Române de Lupte, cu prilejul unei festivități, pentru performanțele reușite în 2017: medalia de argint de la Mondiale, medalia de bronz de la Europene, medalia de aur la CM militar și locul 2 la Cupa Europei pe Națiuni.De precizat că, la categoria cadeți,Andreea Beatrice Ana, de la CSS Mangalia, vicecampioană mondială de cadete, s-a clasat pe locul 2.