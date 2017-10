Meciurile lui Bute şi Diaconu, imposibil de organizat în România

Meciurile lui Bute și Diaconu, imposibil de organizat în România

Președintele Federației Române de Box, Rudel Obreja, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că meciurile pentru titlurile mondiale ale pugiliștilor Lucian Bute și Adrian Diaconu nu se pot organiza în România, deoarece nu s-ar putea recupera banii investiți. „În momentul de față, din punct de vedere economic, meciurile lui Bute și Diaconu sunt imposibil de organizat în România. Există două variante: una prin sprijin guvernamental, cealaltă prin apariția cuiva care are foarte mulți bani și care vrea să spună ceva de genul «pierd vreun milion de euro, ca să organizăm meciul acesta». Acum, nu se poate organiza așa ceva, pentru că nu există pârghii ca banii să se întoarcă. Atunci când piața de publicitate va fi la nivelul celei din străinătate, vom putea organiza meciuri de calibrul acesta în România", a precizat Obreja. Lucian Bute, legitimat la clubul canadian Interbox, ar putea boxa, spre sfârșitul acestui an, pentru titlul mondial la categoria super-mijlocie, versiunea IBF, cu deținătorul centurii, columbianul Alejandro Berrio. De asemenea, Adrian Diaconu ar putea lupta, tot în acest an, pentru titlul mondial la categoria semigrea, versiunea WBC, cu americanul Chad Dowson. Locurile de desfășurare ale meciurilor nu s-au stabilit încă. „Noaptea Campionilor", la Constanța Rudel Obreja a oferit amănunte și despre gala de box profesionist „Noaptea Campionilor", programată, joi, la Sala Sporturilor din Constanța. Gala va cuprinde opt meciuri, cel mai important fiind cel în care se vor întâlni Sorin Tănăsie cu venezueleanul Edinso Torres. De asemenea, este posibil ca luptătorul ceh Peter Vondrachek să concureze și în galele de box profesionist, unde să reprezinte România. Gala de la Constanța începe la ora 20.30 și va fi transmisă în direct pe Sport.ro.