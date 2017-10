Meciul Farul - Săgeata se va juca în nocturnă

Clubul din Năvodari a fost de acord cu propunerea „marinarilor” ca meciul dintre cele două echipe, de la Constanța, să se dispute în seara zilei de vineri, 29 aprilie. FC Farul a solicitat oficial, ieri, Federației Române de Fotbal ca partida de pe teren propriu cu Săgeata Năvodari, din etapa a 24-a a campionatului, să se dispute de la ora 18, vineri, 29 aprilie. Săgeata a fost de acord cu această propunere, astfel că FRF nu are cum să nu aprobe cerința „marinarilor”, care au organizat la lumina reflectoarelor și celălalt meci în care au întâlnit o echipă din Constanța, Viitorul, partidă încheiată la egalitate, 0-0, în prima rundă a returului. Altfel, Federația încă nu a stabilit data când se va disputa confruntarea Farul - CF Brăila, care, în aceste condiții, nu mai poate avea loc la mijlocul săptămânii viitoare. Disputa Farului din etapa a 23-a a Ligii a II-a, de pe terenul lui Dinamo II, a fost fixată mâine, de la ora 17. Farul se află pe locul 11 în clasament, cu 27 de puncte, în vreme ce Dinamo II ocupă poziția a 13-a, prima deasupra liniei retrogradării, cu 22 de puncte „Vom avea o partidă grea. Dinamo II primește mereu întăriri de la prima echipă, dar noi ne vom vinde scump pielea. Nu vom fi victime sigure. Am avut și o săptămână de pauză, care sperăm să fie în avantajul nostru și să ne ajute să câștigăm”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, vârful de lance al Farului, Ștefan Ciobanu. Golgeterul „marinarilor” urma să constate la antrenamentul de aseară în ce măsură poate fi apt sută la sută pentru confruntarea din București. „Am probleme la piciorul drept, în spate. Am simțit ceva și mi-am pus benzi termice, menajându-mă marți. Cred că am contractură. Azi (n.n. - ieri) știu dacă merge sau nu. Oricum, mă simt mai bine față de marți”, ne-a spus Ciobanu. Dintre cei doi jucători care au revenit la pregătire după pauze lungi, mijlocașul Alin Abuzătoaie nu a avut nicio problemă când a intrat la antrenament intens. Stoperul Nicolas Vajou în schimb, după ce rezistase în primă fază, a avut dureri în zona unde a suferit ruptura musculară și, de unde antrenorii Gică Butoiu și Ion Barbu îl luau în calcul pe francez pentru disputa cu Dinamo II, acum au devenit sceptici că se vor putea baza pe el. Aseară, după antrenament, unele lucruri legate de accidentări s-au lămurit. Butoiu a declarat: "Ne așteaptă un meci greu, avem iar probleme de lot. În primul rând, nu putem conta pe Vajou, a cărui accidentare a recidivat. Abuzătoaie nu e la parametri maximi, iar în privința lui Ciobanu mâine (n.n. - astăzi) vom afla dacă va fi apt. În aceste condiții, avem doar 17 jucători valizi (n.n. - Zdrâncă, Preda, Nițescu, I. Barbu, L. Ștefan, Pașcovici, Sascău, Husein, Buzea, G. Munteanu, Patriche, Stăncioiu, Păduraru, I. Lupu, Dutciuc, Borza și Uzun)".