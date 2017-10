Meciul de rugby dintre selecţionatele All Stars şi România A, încheiat la egalitate

Meciul de rugby dintre selecționatele All Stars și România A, încheiat la egalitate

Echipa de rugby România A, alcătuită din cei mai buni jucători din campionatul intern, dar și de la cluburi europene aflați în vederile primei reprezentative, și formația All Stars, compusă din cei mai buni stranieri din campionatul intern, au terminat la egalitate, 28-28 (14-7), meciul desfășurat sâmbătă, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală. Pentru România A, au marcat eseuri Căpățână, Popârlan, Murgoci, la care se adaugă un eseu de penalizare, eseuri transformate de Calafeteanu (2) și Onofrei (2). Pentru selecționata All Stars, au reușit eseuri Kinikinilau, van Heerden, Samharadze și Cave, responsabili cu transformările fiind Wiringi și Umaga (3). De la RCJ Constanța, au fost convocați următorii jucători: Igor Orghianu, Victor Leon, Cătălin Pastramă, Renoud Van Neel, Eugen Jantjies și Gregory Stein, pentru echipa All Stars, respectiv Cristian Cornei, Cristian Munteanu și Tudorel Bratu, pentru România A.