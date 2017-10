Consiliul director al „rechinilor“ nu a luat, deocamdată, măsuri

Meciul cu Universitatea Cluj, capital pentru viitorul lui Gache la Farul

Ședința de aseară a consiliului director al FC Farul nu s-a lăsat cu sancțiuni sau cu demiteri. Deocamdată, doar s-a analizat starea actuală a echipei, concluziile urmând a se trage duminică, după meciul cu Universitatea Cluj, care, în acest context, devine capital pentru Farul. În cazul unui rezultat negativ, este posibil orice. De altfel, antrenorul Constantin Gache a și declarat că, dacă nu-i bate pe ardeleni, nu știe dacă va mai continua la echipă. Întâlnirea de aseară, de la sediul clubului, a durat două ore și jumătate, la ea participând și jucătorii. „Filmați-i pe domnii jucători, să se vadă și ei la televizor, că pe teren nu prea se văd, stau mai mult după adversari“, le-a spus Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al FC Farul, cameramanilor, mai în glumă, mai în serios, înainte de începerea ședinței. La aproape o oră de la startul discuțiilor, antrenorii și membrii staff-ului administrativ au ieșit din sala de conferințe, pentru a-i lăsa pe jucători să-și spună părerea în fața consiliului director vizavi de starea echipei. După alte 40 de minute, au ieșit jucătorii și au intrat antrenorii, care și-au expus și ei punctul de vedere. La plecare, fotbaliștii nu au dorit să dea declarații presei. Membrii consiliului director i-au ascultat pe „rechini“ și pe tehnicieni și au analizat situația, însă deocamdată nu au luat nicio măsură, sancțiuni sau demiteri. Sâmbătă, este meciul cu U Cluj, iar consiliul nu a dorit, probabil, să afecteze sau să demoralizeze echipa înaintea partidei. „Rechinii“ să aibă astfel gândul numai la pregătirea disputei. „Deocamdată, doar s-a analizat situația. S-au spus lucrurilor pe nume. Nu s-au luat măsuri. Rămâne să jucăm sâmbătă“, a declarat antrenorul Constantin Gache. Concluziile vor fi trase duminică, la ora 12, rămânând să se vadă care va fi reacția fariștilor la importantul meci cu Universitatea Cluj și cum se va termina acesta. E limpede că de această partidă vor de-pinde concluziile consiliului director. De altfel, Constantin Gache, care a catalogat partida cu ardelenii drept „capitală“, a spus că, în cazul unui rezultat negativ, este posibil orice, inclusiv demisia sa de la Farul. „Nu știu dacă eu aș mai rămâne în cazul unui rezultat negativ“, a arătat Gache. Un mijlocaș brazilian în probe FC Farul testează în aceste zile un mijlocaș ofensiv brazilian de 25 de ani. Acesta a jucat în țara sa pentru Coritiba, mai evoluând apoi în Portugalia și Grecia. Brazilianul a participat ieri la primul antrenament cu Farul. „Și Platini a ratat penalty, nu numai Chigou” Constantin Gache a declarat că, la adunarea de aseară, nu s-a discutat cazul brazilianului Gerlem, despre care s-a spus că va fi penalizat financiar în urma eliminării de la Tg. Jiu. „Nu am vorbit despre Gerlem, am avut altceva de discutat. Despre Chigou? A ratat penalty și Platini. Problema e că Dani nu era el cel desemnat să bată. A procedat însă așa pentru că cei desemnați nu au luat ei mingea să execute", a punctat Gache. Întâlnirea de aseară, de la sediul clubului, a durat două ore și jumătate, la ea participând și jucătorii. „Filmați-i pe domnii jucători, să se vadă și ei la televizor, că pe teren nu prea se văd, stau mai mult după adversari“, le-a spus Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al FC Farul, cameramanilor, mai în glumă, mai în serios, înainte de începerea ședinței. La aproape o oră de la startul discuțiilor, antrenorii și membrii staff-ului administrativ au ieșit din sala de conferințe, pentru a-i lăsa pe jucători să-și spună părerea în fața consiliului director vizavi de starea echipei. După alte 40 de minute, au ieșit jucătorii și au intrat antrenorii, care și-au expus și ei punctul de vedere. La plecare, fotbaliștii nu au dorit să dea declarații presei. Membrii consiliului director i-au ascultat pe „rechini“ și pe tehnicieni și au analizat situația, însă deocamdată nu au luat nicio măsură, sancțiuni sau demiteri. Sâmbătă, este meciul cu U Cluj, iar consiliul nu a dorit, probabil, să afecteze sau să demoralizeze echipa înaintea partidei. „Rechinii“ să aibă astfel gândul numai la pregătirea disputei. „Deocamdată, doar s-a analizat situația. S-au spus lucrurilor pe nume. Nu s-au luat măsuri. Rămâne să jucăm sâmbătă“, a declarat antrenorul Constantin Gache. Concluziile vor fi trase duminică, la ora 12, rămânând să se vadă care va fi reacția fariștilor la importantul meci cu Universitatea Cluj și cum se va termina acesta. E limpede că de această partidă vor de-pinde concluziile consiliului director. De altfel, Constantin Gache, care a catalogat partida cu ardelenii drept „capitală“, a spus că, în cazul unui rezultat negativ, este posibil orice, inclusiv demisia sa de la Farul. „Nu știu dacă eu aș mai rămâne în cazul unui rezultat negativ“, a arătat Gache. Un mijlocaș brazilian în probe FC Farul testează în aceste zile un mijlocaș ofensiv brazilian de 25 de ani. Acesta a jucat în țara sa pentru Coritiba, mai evoluând apoi în Portugalia și Grecia. Brazilianul a participat ieri la primul antrenament cu Farul. „Și Platini a ratat penalty, nu numai Chigou” Constantin Gache a declarat că, la adunarea de aseară, nu s-a discutat cazul brazilianului Gerlem, despre care s-a spus că va fi penalizat financiar în urma eliminării de la Tg. Jiu. „Nu am vorbit despre Gerlem, am avut altceva de discutat. Despre Chigou? A ratat penalty și Platini. Problema e că Dani nu era el cel desemnat să bată. A procedat însă așa pentru că cei desemnați nu au luat ei mingea să execute“, a punctat Gache.