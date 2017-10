„Meciul cu Dunărea Galaţi este foarte important“

Antrenorul Viitorului, Cătălin Anghel:

„Meciul cu Dunărea Galați este foarte important“

Antrenorul principal al echipei FC Viitorul Constanța, Cătălin Anghel, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că meciul de sâmbătă, cu Dunărea Galați, din prima etapă a sezonului 2011 / 2012 al Ligii a II-a la fotbal, este foarte important și că trebuie câștigat. „Suntem pregătiți și vrem să debutăm cu o victorie în noul sezon. Ne așteaptă un meci foarte dificil, contra unei echipe bine organizate și omogene, care are în componență jucători ce evoluează de câțiva ani împreună. Avem un lot echilibrat, atât numeric, cât și valoric, și rămâne să demonstrăm în teren că avem valoare și că merităm să învingem. Obiectivul nostru este să câștigăm toate meciurile, iar cel mai important este primul, cu Dunărea Galați”, a spus tehnicianul. La rândul său, jucătorul Mihai Onicaș a transmis un mesaj către suporteri, pe care îi așteaptă la stadion în număr cât mai mare. „Mă simt foarte bine la Constanța, unde am găsit o atmosferă perfectă pentru promovare. În pregătiri, am înregistrat rezultate bune, iar prin evoluțiile pe care le-am avut, am demonstrat că ne dorim să facem performanță. Vrem ca suporterii să vină în număr cât mai mare alături de noi pentru a-și da seama, pe viu, că FC Viitorul își dorește să facă performanță”, a declarat Onicaș. Meciul FC Viitorul - Dunărea Galați este programat mâine, de la ora 11.00, pe stadionul din Ovidiu.