Liga Națională de baschet masculin

Meciul cu CSO Voluntari, văzut ca o finală de către "Gladiatorii din Tomis"

Pentru BC Athletic Constanța urmează cel mai important meci al anului, pe care îl vor trata ca pe finală. Sâmbătă, 29 de-cembrie, de la ora 17, la Sala Sporturilor, „Gladiatorii din Tomis” vor înfrunta pe CSO Voluntari, într-o partidă contând pentru etapa a X-a a Ligii Naționale de baschet masculin, Grupa B.Pentru constănțenii antrenați de Alexandru Olteanu, Bogdan Ivanovici și Vlad Mihai va fi a patra încercare de a răpune puternicul adversar, după trei eșecuri: 68-95 și 69-75 la Voluntari, și 74-84 la Constanța.„Prima confruntare de la Voluntari a fost decisă clar în favoarea lor, însă în următoarele două am jucat de la egal la egal. Am reușit să ne omogenizăm și să ridicăm nivelul de joc. Acum, trebuie să demonstrăm că nu suntem cu nimic mai prejos ca ei. Vom avea de partea noastră căldurosul public constănțean, iar acest lucru sperăm să ne împingă de la spate și să ne bucurăm împreună de o victorie frumoasă”, a declarat team managerul BC Athletic Constanța, Andrei Talpeș.În clasament, grupa este condusă de CSM Mediaș, cu 18 puncte, urmată de CSO Voluntari (16 p) și BC Athletic Constanța (13 p).Pentru constănțeni, lucrurile sunt clare: partea a doua de campionat o va prinde tot în Grupa Galbenă, însă vor avea două adversare noi, „picate” din Grupa A, cel mai probabil Steaua București și Dinamo București, plus cea mai valoroasă formație din Grupa C, lupta dându-se între CSM Phoenix CSU Galați și CSM Târgu Mureș.