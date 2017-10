Meciul CS Otopeni - Farul va fi „supravegheat“ de un ofiţer de poliţie

Meciul CS Otopeni - Farul va fi „supravegheat“ de un ofițer de poliție

Ultima partidă pe care o vor susține „marinarii” în acest campionat i-a fost încredințată unui arbitru din Bacău, debutant în Liga 1. Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat, ieri, pe arbitrul Emil Voicu, din Bacău, la meciul CS Otopeni - Farul, din ultima etapă a Ligii 1. Oficialii CCA au recurs la această variantă considerând că partida de la Ploiești, de miercuri, 10 iunie, are grad de dificultate mai redus, deși pentru Farul e de mare importanță, o victorie putându-le asigura „marinarilor” rămânerea în prima ligă. Asistenții lui Voicu sunt Dorin Mudura (Oradea) și Cătălin Savu (Galați). Centralul băcăuan a început sezonul 2008/2009 în grupa a doua a lotului A, dar pentru retur a fost retrimis în lotul B, alături de alți patru arbitri (Marius Bocăneală, Florin Marcu, Mihai Prodan și Lucian Rusandu), toți urmând a fi atent monitorizați, iar dacă aveau evoluții pozitive putând fi rechemați. În 2009, Voicu a arbitrat șapte meciuri (șase la Liga a II-a, unul la Liga a III-a), a fost asistent la un meci de Liga a III-a și are cinci prezențe ca rezervă la Liga 1, ultimul meci fiind Gloria Buzău - FC Vaslui 4-1. În viața de zi cu zi, Emil Voicu e ofițer de poliție la Bacău, iar de curând a evoluat și în „Cupa Poliției” la fotbal. „Nu ne interesează cine arbitrează cu CS Otopeni, important este să oficieze bine. Preocuparea noastră e să ne mobilizăm și să câștigăm meciul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Lucian Codrean Pîra, directorul executiv al FC Farul. După două zile de pauză, „marinarii” s-au reunit ieri după-amiază la stadion, demarând, cu un antrenament, pregătirea meciului de la Ploiești. Din lot lipsește Mățel, convocat la echipa națională de tineret pentru partida cu Insulele Feroe, de sâmbătă. Astăzi, constănțenii au tot o ședință de pregătire, iar mâine sunt prevăzute două. Intrarea în cantonament a fost fixată pentru duminică, după antrenamentul de la ora 18. Farul are două absențe importante pentru meciul cu CS Otopeni, Voiculeț și Pătrașcu, ambii suspendați pentru cumul de cartonașe galbene. Gazdele de miercuri, retrogradate de mult (dar care trag pentru a mai adăuga puncte la baremul de Liga a II-a) și afectate de mari probleme financiare (mulți fotbaliști depunându-și memorii pentru a deveni liberi de contract), nu se vor putea baza miercuri pe stoperul Ionuț Rada (eliminat la meciul precedent, de la Bistrița, unde a acumulat al treilea „roșu” în cele 13 meciuri disputate în retur). Revin în schimb trei titulari, portarul Cristi Munteanu, Claudiu Dumitrescu (fundaș dreapta) și Vitinha (fundaș stânga), care au fost suspendați la Bistrița. *** „E dificil să-i motivezi pe jucători când știi că ești retrogradat. Cu Farul sper să luăm trei puncte, pentru a mai adăuga la barem” Liviu Ciobotariu, antrenor principal CS Otopeni „Trebuie să strângem rândurile, așa cum am făcut în ultimele partide, și să câștigăm la Otopeni. Ne jucăm șansa până la sfârșit” Cristi Cămui, consilier tehnic FC Farul