Meciul Bute - Froch va fi transmis de postul The Money Channel

Ştire online publicată Joi, 29 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Televiziunea de business a obținut drepturile de difuzare pentru meciul anului din 26 mai de la Capital FM Arena din Nottingham, acesta fiind al doilea meci al lui Bute transmis de acest post, după meciul cu Glen Johnson, din noiembrie anul trecut, câștigat de pugilistul român."Am făcut eforturi importante pentru a reuși să obținem din nou drepturile de difuzare pentru acest meci. Am avut competitori de marcă, însă am reușit și de această dată să le aducem românilor campionul în direct la The Money Channel. Este unul dintre cele mai așteptate evenimente al anului 2012 în sportul românesc'', a declarat Sorin Freciu, managing partner The Money Channel, citat de site-ul money.ro.Rudel Obreja, președintele Federației Române de Box, i-a felicitat pe cei de la The Money Channel, pentru că ''au avut cea mai buna ofertă".The Money Channel va difuza și o serie de ediții speciale premergătoare galei de la Nottingham, unde telespectatorii vor putea vedea în exclusivitate imagini de la antrenamente și vor auzi declarații de la Lucian Bute și de la toți cei implicați în desfășurarea acestui meci.