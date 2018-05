Meci de totul sau nimic pentru HC Dobrogea Sud. "Avem nevoie de fani alături"

Astăzi, de la ora 19.00, în Sala Sporturilor, HC Dobrogea Sud Constanța întâlnește pe Dinamo București, în meciul doi al duelului din sferturile de finală ale play-off-ului Ligii Naționale de handbal masculin.Constănțenii sunt obligați să câștige pentru a împinge confruntarea în meci decisiv. Cu toate acestea, antrenorul principal al HCDS-ului, Sandu Iacob, se confruntă cu probleme mari de lot. În afara lui Nemanja Mladenovic, operat luna trecută, alți trei jucători din linia de nouă metri sunt cu semnul întrebării. Chiar și așa, fostul internațional nu predă armele și va căuta alte soluții de a-i contracara pe Sajad Esteki &Co. În primul meci, la București, Dinamo s-a impus cu 36-27 (16-12).„Soluția pentru meciul doi este să avem mai mult de doi oameni valoroși la linia de nouă metri. Din păcate, Dalibor Cutura și Nikola Crnoglavac sunt un pic accidentați și nu știu dacă se pot baza pe ei în acest meci. De asemenea, Dejan Malinovic nu s-a antrenat de două săptămâni, iar șansele ca el să fie forțat sunt minime. Avem soluții puține și, cu siguranță, nu va fi simplu. Cu toate acestea, nu dezarmăm”, a declarat Sandu Iacob, antrenorul dobrogenilor.Meciul din play-off-ul sezonului trecut, de la Constanța, a fost unul de coșmar pentru suporterii ce s-au aflat în Sala Sporturilor. Dinamoviștii s-au luat la bătaie cu jandarmii, iar aceștia, într-un exces de panică, au împrăștiat gaze lacrimogene fără să țină cont că erau într-o sală închisă, în care se aflau foarte mulți copii și femei.Președintele constănțenilor, Ionuț „Rudi” Stănescu, suflă și-n iaurt de această dată, mai ales după ce dinamoviștii au anunțat că vor veni cel puțin 150 și la această partidă. Cu toate acestea, nu va exista posibilitatea ca incidentele de atunci să se repete. Li s-a rezervat galeriei oaspeților un număr de 300 de locuri, sub tabela de marcaj, acolo unde vor fi încadrați de jandarmi și oameni de ordine. Această decizie a fost luată pentru a-i putea evacua mai rapid, în caz de alte complicații. Galeriei constănțene i s-au rezervat locuri deasupra mesei presei, pentru a fi la distanță de energicii fani ai „câinilor”.„Le garantez constănțenilor ce doresc să vină la meci că nu au de ce să se teamă. Am luat toate măsurile care țineau de noi. Jucăm acasă, suntem conduși și avem nevoie de sprijinul lor. Este un meci de totul sau nimic pentru HCDS. Am câștigat două trofee, ne-am asigurat calificarea într-o cupă europeană, însă vrem să continuăm lupta și pentru titlu. Chiar dacă Dinamo este favorită, nu cedăm sub nicio culoare”, a declarat președintele HCDS, Ionuț „Rudi” Stănescu.Prețul biletului de acces este de 10 lei. Cei care nu pot veni la sală pot vedea meciul, în direct, pe Digi Sport 2 și Telekom Sport 2.