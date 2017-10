Meci de baschet caritabil, în memoria Andreei Oaida

Astăzi, începând cu ora 20, la Sala Sporturilor din Constanța, va avea loc un eveniment sportiv caritabil în memoria tinereide 18 ani, Andreea-Diana Oaida, care și-a pierdut viața în accidentul rutier de la ieșirea din localitatea Mihai Viteazu, petrecut acum mai bine de o lună.Andreea era elevă în clasa a Xll-a și făcea parte din echipa de baschet a Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Constanța, fiind o împătimită a sportului sub panou.Vor avea loc două partide de baschet, la care vor participa sportivi de la CSS 1, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, BC Athletic și Liga de Baschet Amator. Oricine a cunoscut-o pe Andreea sau dorește să ajute familia este binevenit la acest eveniment.„Mi-aș fi dorit ca acest eveniment caritabil să fi fost plănuit mai din timp. Prietenele Andreei, cele care au venit cu această idee, merită tot respectul și admirația noastră pentru modul în care au știut să se organizeze în aceste momente dificile. Când am fost contactat, nu am ezitat o clipă, voi face tot ce pot pentru a cinsti memoria Andreei, cea care a plecat dintre noi mult prea devreme. Vor fi două meciuri de baschet-spectacol, la finalul cărora fiecare va face donații familiei, cât va putea, important este gestul. Îi aștept pe toți cei care doresc să fie solidari, alături de noi, de la ora 20, în Sala Sporturilor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Asociația Terra Semper Fidelis, Andrei Talpeș.