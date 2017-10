Măţel şi Ben Teekloh au semnat contractele cu Astra

Mățel și Ben Teekloh au semnat contractele cu Astra

Fostul căpitan al FC Farul și mijlocașul liberian sunt jucători cu acte în regulă ai prim-divizionarei ploieștene, iar vineri pleacă în Austria, în al doilea stagiu al pregătirii de vară. Astra a înregimentat până acum trei jucători de la Farul: Kehinde Fatai, Alexandru Mățel și Ben Teekloh, cei doi jucători de cu-loare ajungând sub comanda tehnicianului Mihai Stoichiță liberi de contract. Fatai a semnat primul, urmat de Mățel, iar ieri s-au parafat actele și în cazul lui Ben, înțelegerea fiind pe două sezoane, cu posibilitate de prelungire pe încă un an. „Mă bucur că am revenit în Liga 1. Sper să am evoluții bune cu Astra”, a declarat Ben Teekloh, pentru „Cuget Liber”. Liberianul le-a lăsat o impresie pozitivă teh-nicienilor echipei ploieștene în disputa amicală cu Unirea Urziceni. Discuțiile au demarat marți seară, după meci, cele două părți căzând imediat de acord. Ieri, după întoarcerea echipei din cantonamentul de la Brașov, Ben a semnat și contractul, la Ploiești. Mâine după-amiază, Astra pleacă în cantonament în Austria. La formația prahoveană este așteptat și Cosmin Matei (care a declarat că, dintre ofertele pe care le are, preferă Astra), nefiind însă exclusă nici sosirea unui al cincilea fotbalist de la Farul. În privința situației clubului constănțean, declarațiile oficiale se lasă în continuare așteptate. Cert este că data de reunire a lotului și programul de pregătire nu s-au stabilit. Însă, astăzi ar putea interveni elemente de noutate, patronii Farului anunțându-și prezența la Constanța.