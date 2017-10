Marius Şumudică şi-a intrat în pâine la Farul (galerie foto)

Marius Șumudică și-a intrat în pâine la Farul (galerie foto)

Noul antrenor principal al „marinarilor” a condus, ieri, prima ședință de pregătire. „Șumi” va avea doi secunzi, Radu Crețulescu și Bogdan Andone, iar antrenor cu portarii a rămas Constantin Gârjoabă. Fotbaliștii Farului au demarat ieri pregătirea sub conducerea unui nou staff tehnic. Principal este Marius Șumudică (38 ani), ajutat ieri la pregătire de Radu Crețulescu (care l-a secondat pe „Șumi” și la Progresul, și la CSM Ploiești), în vreme ce al doilea secund (și jucător, în același timp) va fi Bogdan Andone, care a evoluat și la Farul, în sezonul 1997/1998. Din vechea schemă tehnică a rămas doar Constantin Gîrjoabă, antrenorul de portari. Antrenamentul condus de Șumudică a durat o oră și jumătate. Încă de la prima ședință, tehnicianul a cerut implicare și disciplină, arătându-se un tehnician exigent, dar care știe să și creeze o atmosferă plăcută. „Barbule, îmi cam dădeai la picioare când jucai contra mea. Vezi cum se întoarce roata acum?”, a glumit cu veteranul Farului. Sau „Pașcovici, în loc să joci cu dreptul, dai cu stângul”. Ori „Bravo, tată!”, „Bravo, băieți!”, „Lent!”, „Una - două, ca la joc, că n-avem timp!”. Pe de altă parte, Șumudică nu a ezitat să-l dea afară din antrenament pe Cosmin Matei, după cum l-a certat și pe Fatai: „Ce faci, vorbești sau alergi? Aleargă! Vorbești după ce-ți termini antrenamentul!”. „Am venit cu gânduri de muncă. Muncă și iar muncă. Știu la ce mă înham. Farul este o echipă cu nume și tradiție în fotbalul românesc. Vrem să formăm cât mai repede un grup unit și o echipă puternică și să revenim pe prima scenă, pentru că Farul merită, la ce condiții sunt aici. Am rămas surprins de aceste condiții, e păcat ca Farul să nu joace în Liga 1”, a declarat Marius Șumudică, la finalul ședinței de pregătire. Noul antrenor principal al Farului îl așteaptă la echipă pe Bogdan Andone, cumnatul său, ca antrenor-jucător. Cristocea, prezent ieri la antrenament, negociază revenirea sa la Farul, iar „Șumi” mai are și alți jucători în vizor. „Bogdan Andone este în Cipru în momentul de față, în pregătire cu o echipă de acolo. Joacă de cinci ani în Insula Afroditei, în prima ligă, la un nivel înalt, și mi-l doresc mult. Îl cunosc foarte bine, este și cumnatul meu. Am mare încredere în el”, a spus Șumudică. Lotul prezent la reunire Portari: Curcă, Vlas, Vl. Neagu, Fl. Dobre; Fundași: Mățel, Barbu, Pătrașcu, Pahor, Rastovac, Bubuleandră, Pașcovici; Mijlocași: Fatai, Pantelie, M. Soare, Rusmir, Ben Teekloh, C. Matei, Păcuraru, Durbac, Larie, Cristocea, Otvoș; Atacanți: Chico, T. Moldovan, D. Florea, Nanu, Gosic. Sunt tineri și pot să ducă „Primul antrenament a fost tare? A durat o oră și jumătate, asta e, sunt tineri, pot să ducă. Cert e că am început cam târziu pregătirea și pentru mine va fi destul de greu să-mi aleg un lot competitiv care să facă față, având în vedere că am în acest moment la dispoziție peste 30 de jucători” Marius Șumudică, antrenor principal Farul Mățel nu merge la Vaslui „Am făcut un antrenament bun. A fost destul de ușor, mai greu cu căldura de afară. Marius Șumudică pare un antrenor de treabă. Sperăm să ne atingem împreună obiectivele. Transferul meu la Vaslui a căzut. Dacă la Farul se dorește promovarea imediată și performanță, rămân fără probleme” Alexandru Mățel, fundaș dreapta Farul „Îi mai dădeam la oase” „Îi dorim bun venit lui Marius Șumudică și sperăm să facem treabă bună împreună. Am jucat multe meciuri contra lui Șumudică și-i mai dădeam la oase. Era un atacant rău. Suntem la începutul unui drum greu, la capătul căreia e promovarea, obiectiv pe care sperăm să-l atingem. Astăzi, am făcut un antrenament normal și plăcut. I-aș dori înapoi pe Pașcovici și Cristocea, cu care să refacem vechea gardă” Ion Barbu, fundaș central Farul