„Marius Şumudică are susţinere totală“

Mircea Crainiciuc:

„Marius Șumudică are susținere totală“

Mircea Crainiciuc, președintele executiv al FC Farul, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că poziția antrenorului principal Marius Șumudică este solidă, tehnicianul beneficiind de susținere totală din partea conducerii. Principalul constănțean afirmase în mai multe rânduri că, la Farul, nu trag toți la aceeași căruță, lucru care nu face decât să afecteze realizarea promovării. S-a speculat că, în urma eșecului de la Brănești, Șumudică ar fi în pericol, însă oficialii clubului nu au luat vreo măsură, nici în ce privește banca tehnică, nici în ce-i privește pe jucători, afirmând, în plus, că problema renunțării la antrenor nu s-a pus niciodată. Conducătorii Farului hotărâseră ca, în cazul repetării unei prestații lamentabile, în genul celei de la meciul cu Chiajna, jucătorii să fie penalizați cel puțin cu blocarea primelor până la finele turului, însă această măsură nu s-a mai luat. „Întrucât patronul Giani Nedelcu este plecat din țară, ședința de Consiliu Director care ar fi trebuit să aibă loc ieri (n.n. - luni) nu s-a mai ținut. Am discutat însă telefonic și am hotărât să strângem rândurile, pentru a redresa corabia. Ne așteaptă jocuri foarte grele. N-am discutat despre demiterea antrenorului Șumudică, precum s-a speculat, și nici despre măsuri îndreptate împotriva jucătorilor. Vreau să fie foarte clar: nu s-a pus niciun moment problema demiterii lui Șumudică. Marius se bucură de susținerea totală a conducerilor administrativă și executivă ale Farului”, ne-a mai spus Mircea Crainiciuc.