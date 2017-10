Marius Şumudică a debutat cu victorie pe banca Farului (galerie foto)

Marius Șumudică a debutat cu victorie pe banca Farului (galerie foto)

După două zile de la începerea pregătirii, FC Farul a susținut, ieri, primul amical, cu Farul II, antrenorul Marius Șumudică dorind să-și facă o impresie cât mai rapidă asupra lotului pe care-l are la dispoziție. Farul a câștigat cu 3-1, revenind de la 0-1. Partida s-a disputat de dimineață, pe terenul secund al Farului, iar căldura care s-a instalat, încet-încet, l-a determinat pe arbitrul Selatin Veli să comande patru pauze de hidratare (câte două în fiecare repriză). S-au jucat două reprize a câte 50 de minute. Șumudică a folosit două echipe diferite, în prima utilizându-l pe Paș-covici (fundaș stânga), iar pe Șchiopu (stoper stânga) și pe Cristocea (mijlocaș stânga) introducându-i după pauză. Unul dintre cei doi jucători veniți de la Bacău, Badea, l-a înlocuit în minutul 35 pe Daniel Florea (accidentat la picior), ca mijlocaș stânga, iar în echipa din partea secundă a jucat fundaș stânga. Celălalt băcăuan, Buzea, a evoluat fundaș central la Farul II, echipă la care au jucat și Anuța, Bubuleandră, Otvoș sau Fatai. Farul II s-a arătat mai periculoasă în prima parte, pe care a încheiat-o în avantaj (Uche - min. 32). În afara golului, „marinarii” mici au mai avut patru ocazii (Otvoș, Uche, Bubuleandră - bară, Țarălungă), iar la faza golului au mai trimis o dată mingea în bară. Farul a ratat prima situație în minutul 30 (T. Moldovan), apoi Badea a avut și el o bară. Mansur i-a dat mari bătăi de cap lui Pașcovici, după cum nici în atac (T. Moldovan - Gosic) lucrurile nu au mers cum trebuie. După pauză, odată cu modificarea distribuțiilor, meciul s-a schimbat, atât pe teren, cât și pe tabelă, echipa mare revenind și conducând jocul spre un final 3-1 (Chico - min. 65, Pătrașcu - min. 75, Nanu - min. 86). Urcat la mijlocul terenului, Pătrașcu l-a făcut pe Șumudică să țipe de pe margine, la mai multe greșeli ale sale, dar apoi s-a revanșat cu un super-gol (șut de la 25 m, la vinclu). Cristocea și-a pus de câteva ori colegii în situații favorabile, prin pase bune. În ultimul sfert de oră, Farul a jucat în zece oameni, după ce portughezul Chico a părăsit terenul, având frisoane din cauza căldurii. „Cu toate că am început meciul destul de devreme, a fost foarte cald. Atât numeric, cât și calitativ, lotul e destul de bun, dar, pentru a ne lupta cu șanse reale la promovare, ne mai trebuie 3-4 jucători”, a declarat la final Marius Șumudică. Farul - Farul II 3-1 (0-1) Au marcat: Chico (min. 65), Pătrașcu (min. 75), Nanu (min. 86) / Uche (min. 32) Farul (antrenor, Marius Șumudică): repriza întâi: Vlas - Mățel, Pahor, Rastovac, Pașcovici - M. Soare, Rusmir, Larie, D. Florea (min. 35, Gh. Badea) - T. Moldovan, Gosic; repriza a doua: Curcă - Păcuraru, Barbu, Șchiopu, Gh. Badea - Pantelie, Pătrașcu, Ben Teekloh, Cristocea - Chico, Nanu. Farul II (antrenor, Ion Constan-tinescu): repriza întâi: Dobre (Vl. Neagu) - Tudorache (Nițescu), Buzea, Bubuleandră (Gospodin), Țarălungă - Mansur (Leonte), I. Călin, Henry, Otvoș - Șt. Sandu (D. Forminte), Uche; repriza a doua: Isleam (A. Răuță) - Coteanu (Anuța; I. Sandu), Gospodin (Angelis), Armando (Dragomir), Lăzărescu - Evdochin, Durbac, Calagi (Ștefănescu), Iovănescu (Cațaroș) - Fatai, Nane (Gombar). Șchiopu a jucat tot cu numărul 5 La meci a asistat și impresarul albanez Ștefan Kokoneshi, sosit la Farul să propună anumiți jucători l Pașcovici a jucat cu numărul 27 (fost al unui alt fundaș stânga, Maxim), Șchiopu cu 5 (pe care l-a avut și înainte), M. Soare cu 18, Cristocea cu 91 (al lui Matei), Badea cu 2 l Arbitrul Selatin Veli a avut-o asistentă la linia a doua pe fiica sa de 17 ani, Semra. Șumudică, despre transferuri // Cristocea, Pașcovici și Șchiopu: „Se pregătesc cu noi, să vedem cum se vor rezolva problemele. Eu îi doresc la echipă”. // Marius Ene (atacant, aflat la Petrolul Ploiești): „Mă interesează. L-am avut la Progresul și știu ce poate. M-a ajutat. E puternic și marchează. L-aș vrea, și pentru a nu întări o contracandidată la promovare. Pe Liviu Mihai II nu îl am în vedere”. // Bogdan Andone: „Astăzi (n.n. - ieri), se întâlnește cu patronul echipei sale din Cipru pentru rezilierea contractului. Antrenorul nu prea vrea să-i dea drumul, dar sper să se rezolve. Eu îl aștept cât mai curând. Dacă își rezolvă astăzi (n.n. - ieri) problema, până luni este aici și va intra în cantonament cu echipa”. Negocieri cu un portar de 18 ani Mircea Crainiciuc, președintele executiv al Farului, negocia, aseară, la club, cu un portar de 18 ani, dar și cu Șchiopu și Cristocea. „Goal-keeper-ul e de mare viitor. În cazul lui Șchiopu și Cristocea, este posibil să cădem de acord în această seară (n.n. - aseară). Ambii sunt jucători emblematici pentru Farul. Vasilică a renunțat la foarte mult pentru a rămâne la Constanța. Cristi nu mai are nici el nevoie de prezentare. Deși e în vârstă de 35 de ani, ne-a convins că îi poate fi de folos Farului în continuare. Ne așteaptă lupte dure la Liga a II-a, așa că avem nevoie de jucători cu mare experiență. În ce-l privește pe Pașcovici, el e în continuare în probe”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mircea Crainiciuc.