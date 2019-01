Marius Tincu, noul selecţioner interimar al "stejarilor". "Este o provocare pentru mine"

Marius Tincu, noul selecționer interimar al "stejarilor". "Este o provocare pentru mine"

Fostul internațional Marius Tincu a fost numit selecționer interimar al naționalei de rugby a României, în timp ce un fost selecționer, galezul Lynn Howells, este consultant tehnic al României din partea World Rugby, anunță site-ul frr.ro. Tincu s-a declarat plăcut surprins de revenirea printre „stejari”, precizând că este vorba despre o nouă provocare în activitatea sa profesională.„Am fost plăcut surprins de propunerea de a reveni printre «stejari». Cei cinci ani cât am fost antrenor al pachetului de înaintare au fost ani frumoși pentru mine, ani în care am crescut ca antrenor, ca om. Mi-am dorit din prima clipă să revin, discuțiile mai lungi au fost însă cu familia mea, pentru că le va fi greu să se descurce fără mine o perioadă și am nevoie de sprijinul lor 100% pentru a putea face asta. Este o postură nouă pentru mine, o provocare, sunt foarte încântat și cu mare dorință de muncă. Știu unde revin, îi cunosc pe băieți, cu unii am jucat, pe unii i-am antrenat, pe unii urmează să îi cunosc, însă sunt pozitiv că vom reuși să facem lucruri frumoase împreună”, a declarat Tincu.În concluzie, România va avea pentru acest sezon competițional următorul staff tehnic: Marius Tincu - antrenor principal interimar, Danie de Villiers - antrenor trei-sferturi și Lynn Howells - consultant tehnic din partea World Rugby.Naționala României va debuta în sezonul 2019 al Rugby Europe International Championship pe data de 9 februarie, pe Cluj Arena, împotriva Georgiei. „Stejarii” vor întâlni, pe 16 februarie, la Botoșani, Germania, pe 3 martie, la Madrid, Spania, pe 9 martie, la Botoșani, Rusia, iar pe 17 martie, la Bruxelles, Belgia.