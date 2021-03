Marius Șumudică nu mai este antrenorul echipei Rizespor

​Clubul turc Caykur Rizespor a anunţat, joi, rezilierea contractului antrenorului Marius Şumudică, informează hotnews.ro.

"Contractul antrenorului Marius Şumudică a fost reziliat de comun acord. Îi mulţumim domnului Şumudica pentru serviciile sale şi îi dorim succes mai departe în carieră", a precizat gruparea.

Formaţia Rizespor a fost învinsă, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa lui Silviu Lung Jr, Cristian Săpunaru şi Denis Alibec, Kayserispor, într-un meci din etapa a XXVIII-a a campionatului Turciei.







După această partidă, Şumudică a declarat că intenţionează să se despartă de gruparea din Rize.







"A fost un meci sub controlul nostru din primul minut până în ultimul, dar acest lucru nu este suficient pentru a câştiga. Am avut un adversar care joacă pe contraatac. Am primit două goluri. Am primit încă o dată goluri din fază fixă. Mereu primim aceleaşi goluri. Discutăm asta înainte de meci, prezentăm fazele în analize, le spun jucătorilor că trebuie să îşi asume responsabilitatea, dar primim mereu aceleaşi goluri.







Cred că am făcut totul pentru Rizespor. Am început să mă îmbolnăvesc din cauza stresului. Intenţionez să discut cu preşedintele clubului. Trebuie să luăm o decizie bună pentru echipă. Poate ar fi bună o schimbare. Un şoc ar putea fi bun pentru echipă. Pentru prima dată în cariera mea de 20 de ani nu reuşesc cu o echipă. Asta mă întristează. Este greşeala mea, nu acuz pe nimeni. A fost greşeala mea că am venit la jumătatea sezonului.







Îi mulţumesc Turciei. Le mulţumesc tuturor, suporterilor, conducerii clubului. Au avut încredere în noi, dar cred că astăzi am ajuns la despărţire. Nu vreau să-mi pierd viaţa pe bancă", a spus Şumudică, potrivit sozcu.com.tr.







La 25 ianuarie, Şumudică a semnat un contract pe un an şi jumătate cu Rizespor. Echipa antrenată de tehnicianul român nu a obţinut nicio victorie în cele şapte meciuri disputate, înregistrând trei rezultate de egalitate şi patru înfrângeri.







Echipa lui Şumudică ocupă locul 16 în clasament, cu 28 de puncte, la egalitate cu Kayserispor, care este pe 15, şi la două puncte de Erzurumspor, de pe locul 18, retrogradabil.







La 10 ianuarie, Şumudică şi-a reziliat contractul cu o altă grupare din SuperLig, Gaziantep. El a preluat echipa în vara anului 2019 şi mai avea contract până în mai. În momentul în care a plecat de la Gaziantep, formaţia ocupa locul 4 în clasament, la patru puncte de liderul Beşiktaş.







În ciuda rezultatelor bune obţinute, plecarea antrenorului român s-a făcut după un scandal izbucnit între el şi preşedintele clubului, cu privire la prelungirea contractului.







Marius Şumudică a acuzat conducerea clubului că a vrut să îi scadă salariul, deşi rezultatele echipei au fost bune. În schimb, conducerea grupării l-a acuzat pe antrenorul român că are pretenţii financiare prea mari şi a precizat că i-a propus tehnicianului un nou contract cu salariul mărit în măsura posibilităţilor.