Marius Șumudică, ironii la adresa rivalelor: "Se uită la televizor marțea și miercurea"

CFR Cluj joacă la Mioveni, împotriva nou promovatei, în etapa a patra a Ligii 1, duel programat vineri, de la ora 21:30, în direct la Digi Sport 1. La conferința de presă premergătoare jocului, Marius Șumudică a realizat o sinteză a lucrurilor realizate pe banca campioanei, unde a ajuns în această vară, declarându-se, după nouă jocuri, mulțumit. ”În nouă meciuri cu mine la timonă, am pierdut doar un meci. OK, am terminat 0-0 în Supercupă și am pierdut la penalty-uri. Dar, în rest, cu mine antrenor, CFR Cluj are un bilanț destul de pozitiv.Și cred că foarte multă lume și-ar dori să fie în locul meu aici, foarte multă lume și-ar dori să fie în locul jucătorilor, în cabină, sau în locul conducătorilor. CFR Cluj este singura care joacă cu turul trei pe masă, cu șanse de a accede în play-off-ul Champions League.Noi mergem la Berna să ne calificăm, nu ca victime! Eu mă duc să mă calific, dacă voi putea, bine, dacă vor fi mai buni ca noi, OK”, a declarat Marius Șumudică.De asemenea, antrenorul de la CFR Cluj a ținut să transmită și anumite ”săgeți” către competitoarele din Liga 1, care nu s-au calificat sau care au fost eliminate rapid din cupele europene.”Toată lumea a făcut, după meciul cu Young Boys, o tragedie. Eu sunt mândru de ceea ce au realizat ei. Young Boys are o echipă foarte puternică, foarte bine structurată.Noi suntem pe primul loc, suntem la 90 de minute sau 120 de minute de play-off-ul Champions League, iar celelalte echipe, scuzați-mă, marțea și miercurea se uită la televizor și stau și comentează. Ei se uită la televizor și văd doar ”CE-FE-RE, CE-FE-RE”. Nu le convine! Îi deranjează”, a spus antrenorul Campioanei.