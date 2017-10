Marius Copil şi Adrian Ungur, primele speranţe ale României

România - Slovacia, în Cupa Davis, la Mamaia

Marius Copil și Adrian Ungur, primele speranțe ale României

Emoții mari pentru iubitorii sportului alb. Astăzi, se vor disputa primele meciuri dintre echipele masculine de tenis ale României și Slovaciei, din Cupa Davis. Primul joc va începe la ora 13.00, la TC Idu din Mamaia.Așteptarea a luat sfârșit. Astăzi, la TC Idu, reprezentativele României și Slovaciei dau startul „bătăliei” pentru un loc în barajul de promovare pentru Grupa Mondială. Conform tragerii la sorți a meciurilor, desfășurată ieri, meciul de deschidere se va disputa între Marius Copil (locul 180 ATP) și Norbert Gombos (126 ATP).„Nu am presiune. Cred că mai multă presiune este pe ei. Chiar mi-am dorit să joc primul, îmi place să joc când e mai cald. Sper să încep cu dreptul și să aduc primul punct. Nu am mai jucat cu Gombos, am mai făcut câteva antrenamente cu el la câteva turnee, dar de jucat nu”, a declarat Marius Copil.În cel de-al doilea meci al zilei, se vor întâlni Adrian Ungur (199 ATP) și Martin Klizan (38 ATP). Românul se pare că va avea o misiune mai dificilă.„Klizan pleacă cu prima șansă, fiind mai bine clasat decât mine, dar sunt încrezător în forțele mele. Ne-am pregătit foarte bine în această săptămână și sper ca la sfârșitul meciului să ies cu fruntea sus și să îi dau peste cap pronosticul”, a adăugat Ungur.În meciul de dublu, Horia Tecău (locul 5 ATP dublu) și Florin Mergea (locul 7 ATP dublu) vor juca contra lui Igor Zelenay (100 ATP) și Andrej Martin (181 ATP). Echipele de dublu pot fi schimbate cu o oră înainte disputării meciului. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 15.00, la TC Idu.Igor Zelenay este încrezător în șansele echipei sale, chiar dacă Horia Tecău și Florin Mergea sunt favoriții partidei.„Cred că șanse există. Fiecare meci se joacă de la zero. Vom vedea sâmbătă cum va merge și sperăm să câștigăm”, a afirmat Zelenay, în timp ce coechipierul său a recunoscut faptul că îi admiră și respectă pe cei doi jucători români.„Am mult respect pentru ce au reușit cei doi (n.r. - performanța jucătorilor români de la Wimbledon), dar eu o să încerc să fac cel mai bun joc al meu. Faptul că jucăm cu ei este un motiv în plus să jucăm bine și să încercăm să câștigăm”, a adăugat și Martin.Horia Tecău a menționat că așteaptă un număr mare de suporteri care să vină și să îi încurajeze la toate meciurile.„Mă bucur că pot juca acasă, în fața familiei, a prietenilor și în fața fanilor constănțeni. Sperăm să avem un public gălăgios și numeros începând de vineri, de la primul punct”, a spus Horia.Slovacii au punctat faptul că ultimul succes al românilor de la Wimbledon nu îi descurajează, căci suprafețele sunt altele, însă Florin Mergea a subliniat faptul că, anul acesta, atât el, cât și Horia au avut rezultate bune indiferent de suprafață.Duminică, de la ora 11.30, Marius Copil va juca cu Martin Klizan, iar Adrian Ungur îl va întâlni pe Norbert Gombos.