Maritimo Game Mania organizează întreceri de FIFA 13 şi NFS

Maritimo Game Mania organizează întreceri de FIFA 13 și NFS

După sport, filme, cumpărături, concerte și curse de mașini, Maritimo Shopping Center intră acum în zona concursurilor de jocuri, devenind astfel unul dintre actorii importanți pe piața gaming-ului. Și pentru că oricine se joacă acasă, fie pe PC, fie pe console, Maritimo vă invită să vă măsurați forțele împreună cu alți iubitori de jocuri și să obțineți premii, transformându-vă astfel hobby-ul în posibilitatea de a câștiga vouchere de cumpărături și alte premii surpriză.Așadar, în perioada 15-18 noiembrie, de la 11.00 la 22.00, în fiecare zi, Maritimo vă așteaptă la Maritimo Game Mania, un concurs de jocuri pe PlayStation 3, deschis atât pentru amatori, cât și pentru profesioniști, cu vârste mai mari de 10 ani.Înscrierile au început de pe 8 noiembrie, iar organizatorii au hotărât ca doritorii să se poată înscrie și pe durata concursului, în funcție de completarea tablourilor competiționale.Maritimo Game Mania reunește trei competiții, fiecare joc având podiumul și premiile lui. Cele trei jocuri alese pentru această competiție sunt: FIFA 2013 - lansat în urmă cu câteva luni, este unul dintre cele mai apreciate și așteptate jocuri ale acestui an. Edițiile anterioare au fost jucate de milioane de oameni din întreaga lume. Competiția va avea loc 1 vs. 1 în tablouri piramidale, în așa fel încât primii doi din fiecare tablou vor trece mai departe, spre tabloul principal, care se va disputa duminică. Se va juca folosindu-se setările standard; Virtual Tennis 4 - se va juca cu PS MOVE, unul dintre cele mai apreciate accesorii pentru Play Station 3. Jocul este cel mai inteligent simulator de tenis de câmp. Competiția se va desfășura după același sistem, câștigătorii din 1 vs. 1 întâlnindu-se duminică, în marea finală. Se va juca folosindu-se setările standard; NFS, The Run - este update-ul deja celebrului simulator de curse „Need for Speed”. În această competiție, toți participanții vor juca pe un sistem „time attack” (cel mai bun timp), unde cei mai buni patru timpi din competiție vor forma podiumul de premiere. Se va juca folosindu-se setări standard, aceeași mașină și aceeași planșă pentru toată lumea, fiecare având dreptul la două tururi, în încercarea de a stabili cel mai bun timp.Maritimo Game Mania este sponsorizat de Inmedio, Domo, West Side și de 4Games.ro.