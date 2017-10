„Marinarii“ vor susţine meciurile din tur pe stadionul „Farul“

Chiar dacă se lucrează la modernizarea pistei de atletism

„Marinarii“ vor susține meciurile din tur pe stadionul „Farul“

Direcția pentru Sport a Județului Constanța va începe lucrările de modernizare a pistei de atletism a stadionului „Farul”, dar acest lucru nu va afecta programul echipei de fotbal, care va juca toate meciurile de acasă, din tur, pe arena sa. Directorul coordonator al DSJ Constanța, Elena Frîncu, a anunțat, ieri dimineață, că, în perioada 5 august - 30 septembrie, vor fi efectuate lucrări de reamenajare a pistei de atletism a stadionului „Farul”, în vederea organizării, la Constanța, a Jocurilor Mării Negre 2010. Astfel, echipa de fotbal era în pericol de a nu putea disputa pe teren propriu partidele cu Concordia Chiajna (etapa 2), Petrolul (et. 4), Sportul Studențesc (et. 6) și Săgeata Stejaru (et. 7). „Pentru a îndeplini condițiile organizării Jocurilor Mării Negre, trebuie cosmetizate arenele sportive. A fost alocată suma de 1,8 milioane de lei cu această destinație, din care, o mare parte va fi pentru reamenajarea pistei de atletism a stadionului Farul, care aparține DSJ, clubul Farul având doar drept de folosință gratuită”, a declarat Elena Frîncu. După ce a purtat o nouă rundă de discuții cu șefa DSJ, directorul general al Farului, Mircea Crainiciuc, a precizat că echipa de fotbal va juca respectivele meciuri tot pe terenul său. „Știu că refacerea pistei este o prioritate, dar am găsit soluția de a merge în paralel, și cu lucrările (care nu afectează suprafața de joc), și cu meciurile noastre. Era o lovitură prea dură pe care am fi primit-o tocmai acum, când suntem la început de drum. Mulțumim pentru colaborare doamnei Frîncu”, a explicat Crainiciuc. Altfel, organizarea la Constanța a Jocurilor Mării Negre 2010 nu este certă, acest lucru urmând să fie decis în cadrul unei ședințe care va avea loc la sediul Ministerul Tineretului și Sportului, în data de 5 august. Indiferent de decizia care se va lua, pista stadionului tot va fi modernizată. Inițial, aceste lucrări trebuia să aibă loc în luna iulie, dar firma care s-a clasat pe locul trei la licitația de obținere a drepturilor pentru a efectua modernizarea a depus o contestație. Instanța a stabilit abia ieri că licitația a fost corectă, astfel încât lucrările au fost mult întârziate. Pe 5 august, vor fi semnate actele cu firma care a câștigat licitația, iar toate lucrările trebuie terminate până la 30 septembrie.