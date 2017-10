După 17 ani, RCJ Farul se bate din nou pentru titlul de campioană

„Marinarii“ vor să înfrângă „zimbrii“, în finala SuperLigii

Echipa de rugby RCJ Farul Constanța se pregătește intens pentru partida din finala SuperLigii, unde îi va întâlni, încă o dată, pe „zimbrii“ din Baia Mare.Contrar tuturor disputelor care au avut loc în Timișoara, la cea de-a doua semifinală a competiției, partida nu se va rejuca, iar Farul este cea care va disputa finala cu Baia Mare, sâmbătă, de la ora 21.00, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București. Meciul va fi televizat pe TVR 2.După 17 ani, RCJ Farul a acces în finală, iar președintele clubului, Florian Constantin, are încredere în echipa sa și speră la marele trofeu: „Așteptăm cu mare interes această partidă. Am mai puține emoții decât în semifinală, la Timișoara nu a fost ușor deloc. Am încredere deosebită în staff-ul tehnic. Echipa constănțeană are o șansă, pe care i-au dat-o victoria obținută aici cu Baia Mare și ultimele rezultate în crescendo”.Parcursul echipei constănțene a luat o direcție în bine, din momentul în care conducerea tehnică a fost schimbată. Antrenorii Cristian Petre și Cătălin Nicolae au reușit „din mers” să schimbe sistemul de joc și să omogenizeze echipa.„După plecarea lui Neil Kelly, cu siguranță, toți s-au întrebat ce vor face cei doi antrenori care sunt puși în loc. Cei doi antrenori care au venit într-adevăr au adus, în primul rând, după suflet, o omogenitate în echipă care cred că a adus succesul. Actorii principali sunt jucătorii. Au avut încredere în noi și în sistemul pe care în decurs de două săptămâni jumătate l-am schimbat în totalitate. Încrederea care au avut-o băieții în noi a dat rezultate. Meciul cu Steaua a fost mai greu din cauza presiunii. Partida de la Timișoara am analizat-o video și cu echipa cu care am fost în teren și cu echipa cu care au fost, apărarea și atacul nostru au fost puternice. Nu știu care era rezultatul dacă jucau ceilalți sportivi de la Timișoara. Pregătim finala la fel ca până acum. Nu pun presiune pe jucători. Cum am mai spus, sportivii trebuie să joace astfel încât să iasă cu capul sus de pe teren. Miza e foarte mare, ambele echipe vor titlul, dar … Cei din urmă vor fi cei dintâi”, a declarat Florian Constantin.De când s-au întors din Banat, „marinarii” au revenit la antrenamente cu dorința de a câștiga finala. Antrenorul Petre a admis faptul că echipa adversă are jucători mai experimentați și mai maturi în momentele cheie, însă nu își face probleme în legătură cu echipa sa, care a demonstrat că poate juca un rugby de nivel înalt.Antrenorul Farului a menționat faptul că sunt 4-5 jucători cu probleme medicale, dar cel puțin trei se pot recupera până la finală.„Va fi foarte complicat, dacă eu intru în teren, va trebui să renunț la un jucător important din linia a treia”, a adăugat Petre.v v vConducerea clubului vrea ca echipa să aibă suporterii aproape; de aceea, pune la dispoziție autocare pentru toți cei care vor să îi susțină pe „marinari” în lupta pentru câștigarea trofeului. Farul va avea o susținere puternică din partea juniorilor de la Murfatlar, Kogălniceanu, Cumpăna, Ovidiu și LPS.Finala mică, dintre RCM Timișoara și Dinamo București, se va juca tot sâmbătă, de la ora 18.30, în direct la TVR 2.