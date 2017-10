Astăzi, la Constanța, de la ora 16, FC Farul - Dinamo II

„Marinarii“ schimbă poarta

Echipa constănțeană va trece pe foaia de joc doar 17 fotbaliști, dintre care trei sunt juniori. Dennis Șerban și Gică Butoiu au hotărât ca cei doi goalkeeperi să fie tinerii Măcelaru și Neagu. Pentru meciul cu Dinamo II, de astăzi, restanță din etapa a 27-a a Ligii a II-a, efectivul de jucători al Farului este incomplet, tehnicienii constănțeni neavând la dispoziție decât 17 fotbaliști. În afară de mai vechii accidentați M. Soare și Henry, lipsesc și Vlas, Buzea și Cristocea (suspendați). Directorul tehnic Dennis Șerban a declarat că nu va întregi lotul cu încă un jucător (de la Farul II), pe foaia oficială urmând a fi trecuți cei 17 (Măcelaru, Vl. Neagu - portari; Mățel, Ninu, Pătrașcu, Ignat, Tudorache, Gaston - fundași; D. Prodan, Păcuraru, Larie, B. Teekloh, C. Matei, Mansur - mijlocași; Fatai, Pantelie, Doicaru - atacanți). În absența lui Vlas, în poartă revenea în mod normal Sardescu, însă, având în vedere că meciul nu are nicio miză, antrenorii Farului au decis să-i dea șansa debutului unuia dintre cei doi tineri goal-keeperi din lot, Dragoș Măcelaru (19 ani). Dragoș a fost bolnav zilele trecute, dar s-a refăcut. Rezerva de portar de astăzi, Vlad Neagu, are tot 19 ani. „Pentru mine e un meci ca oricare altul. Nu am emoții”, a declarat Măcelaru, care a mai jucat în Liga a II-a la Știința Bacău (ca junior) și la FC Snagov (două meciuri în turul acestui campionat). Din vară, Dragoș mai are patru ani de contract cu Farul. Meciul Farul - Dinamo II este arbitrat de Ionuț Iugulescu (Târgoviște); asistenți, Gabriel Stroe (Pitești), Elena Mușetoiu (Câmpulung Muscel); rezervă, Victor Chiriazic (Tulcea); observatori, Laurențiu Vărgatu (Brăila), Ion Rotaru (Galați). Altfel, Chico a declarat că a devenit liber de contract, iar astăzi Farul va fi înștiințat pe cale oficială asupra acestui aspect și a faptului că portughezul se va adresa FIFA pentru recuperarea drepturilor financiare restante. „Astăzi (n.n. - ieri) era termenul limită în care clubul trebuia să-mi dea banii. Mâine (n.n. - astăzi), avocatul meu va trimite o hârtie la club în care se va menționa că voi pleca liber de contract și că voi apela la FIFA, după ce Farul nu a dat niciun răspuns la cele două notificări ale mele. Cred că mâine (n.n. - astăzi) voi face ultimul antrenament la Constanța, după care nu voi mai avea nicio legătură cu Farul. Îmi pare rău că s-a ajuns aici. Eu am avut toată bunăvoința pentru a rezolva diferendul pe cale amiabilă”, a declarat Chico, pentru „Cuget Liber”.