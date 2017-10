„Marinarii“ s-au umplut din nou de ruşine

Sâmbătă, CSM Rm. Sărat - FC Farul 1-0 (1-0)

„Marinarii“ s-au umplut din nou de rușine

Farul a reușit o nouă „performanță de răsunet“, pierzând în fața „lanternei“ clasamentului, formație venită din Liga a III-a, care, înaintea meciului, avea o singură victorie, doar un gol marcat acasă și golaveraj 2-31. În plus, în etapa precedentă de campionat pierduse cu 0-8, iar cu trei zile înainte de partidă scosese cu greu un egal într-un amical cu o formație de Liga a IV-a. După „minuni” de genul Concordia Chiajna, Victoria Brănești și FC Botoșani (incredibile înfrângeri cu 1-4), „marinarii” au mai suferit o cruntă umilință, 0-1 la Rm. Sărat, în fieful ultimei clasate. Nici în cele mai negre visuri suporterilor Farului nu li s-a arătat așa ceva. Prestația constănțenilor a fost criticată dur de conducătorii clubului. „E strigător la cer ce s-a întâmplat. Rușinos. A fost ori neputință, ori rea-voință. Jucătorii nu au nicio scuză, nu pot invoca în niciun caz starea terenului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, patronul Giani Nedelcu. „Așa cum am reînviat și FC Botoșani, și alte echipe, ieri (n.n. - sâmbătă) am reînviat și CSM Rm. Sărat. Un scor și o prestație de râsul lumii. Atitudinea jucătorilor față de joc, față de rezultat și față de echipă a fost sub orice critică. Prestație foarte slabă, chiar penibilă a fotbaliștilor noștri, care au fost lipsiți de dăruire, de angajament și de concentrare. Sunt cu banii la zi, ce mai vor acum? Alte echipe au restanțe și de trei luni. Oameni fără caracter, nu-și văd nici măcar interesul lor”, a tunat și președintele executiv Sevastian Iovănescu. După ce a avut trei ocazii în prima jumătate de oră a meciului, Matei (bară), B. Andone și Ene (din poziții favorabile), Farul a primit gol în minutul 37, când Sagna a executat o lovitură liberă de la 25 m, Sardescu a respins, mingea a ajuns la Drăgan, care a punctat din apropiere. Iar asta a fost tot, până la final „marinarii” nemaireu-șind să pună în pericol poarta gazdelor. Mai mult, în partea secundă, CSM putea majora scorul, dar a irosit câteva contraatacuri în superioritate numerică. Au jucat: CSM Rm. Sărat (antrenor, Mihai Ciobanu): Budur - Târâlă, C. Pușcă, Scarlat, Cristofan - Drăgan (75 Nica), Schwartz, M. Pușcă, Miron - Sagna, Ioniță; FC Farul (antrenor, Marius Șumudică): Sardescu - Păcuraru (69 Andrade), Barbu, Diogo (52 Pașcovici), Gaston - Rusmir, B. Teekloh (46 Fatai) - B. Andone, Cristocea, C. Matei - M. Ene. *** La debutul pentru echipa națională de tineret, sâmbătă, la Buzău, cu Letonia (în preliminariile Campionatului European din 2011), stoperul farist Paul Papp a fost titular integralist și a marcat un gol, în minutul 41, reușita de 3-0 din victoria cu 4-1 a românilor. Al doilea farist din lot, Mățel, nu a jucat.